L-Gante y una nueva polémica tras un show

El cantante L-Gante quedó nuevamente envuelto en la polémica tras brindar un show en la localidad bonaerense de Roque Pérez cuando fue acusado de manejar a alta velocidad y robarse una moto policial, la cual condujo durante varios metros.

Este último fin de semana el artista se presentó ante unas 9.000 personas durante el 112º aniversario del tren en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, y al finalizar el recital, se subió a su auto BMW. Sin embargo, la Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro detectó que el vehículo iba a alta velocidad, motivo por el cual se dio inicio a un operativo.

El parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas destaca que allí músico de del género 420, “circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial”.

La camioneta en la que iba L-Gante se detuvo en la intersección de las calles Gutiérrez y Soler, donde el cantante “descendió y se subió a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto”.

Aun así, cuando la zona fue despejada por la Policía, Elian Valenzuela “se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone” y logró avanzar varios metros.

Tras el hecho, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa.

Se supo que el recital transcurrió sin incidentes, pero los inconvenientes con la Policía ocurrieron tras su salida del predio, recuperó NA.