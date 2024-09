La acusan de hacer de Uber, le secuestraron el auto y le cobraron 134 mil pesos

Verónica Hernández, una vecina de Trelew, trabajó de remisera desde los 18 años y tuvo que dejar la actividad hace un año debido a una enfermedad oncológica. La mujer, madre de una adolescente, patentó su propia marca de dulces artesanales, 'Caseritos Don José', para salir adelante.

El viernes pasado, Verónica estacionó en el playón de La Anónima, estaba a punto de bajarse con las bolsas junto a su sobrina y dos inspectores del área de Transporte municipal le informaron que iban a «secuestrarle el auto», un Chevrolet Prisma, porque 'había sido denunciado como Uber'.

La mujer les explicó que llevaba a su sobrina al supermercado a comprarle una planchita del pelo que le iba a regalar su hija para el cumpleaños. «¿Cómo constato que sos la sobrina?», le preguntó el agente a la chica, que no llevaba el DNI, pero fue a buscarlo a su casa para despejar cualquier duda.

La buena voluntad de la sobrina, que se preocupó por demostrar que ella no era una «pasajera de un Uber trucho», no sirvió de nada. Los inspectores municipales le dijeron que «tenían órdenes de Paola Martínez (del área de Transporte) de secuestrar el vehículo».

El miércoles anterior, Verónica pasó por un control de tránsito y le avisaron que le iban a secuestrar el auto. «Ibamos al gimnasio con mi hija y en la Corrientes me pararon los de Transporte; yo sé que hacen su trabajo, jamás les falté el respeto: le di los papeles, el seguro patente, todo, mi auto está impecable», relató.

La mujer, que sospechaba que había algo raro, fue hasta las oficinas de Transporte donde la recibió Paola Martínez junto con un inspector y otro funcionario. «Me dieron un número de teléfono para que denunciara a otros Uber así como me habían denunciado a mí; les dije que no me dedico a eso y ellos me dijeron que tenían un flyer de cuando dejé de hacer remís e hice Uber», reveló.

Verónica, como si esto no bastara, contó que le dijeron que si llegaban a verla «transportando mercadería» también iban a secuestrarle el auto. Ella les respondió que lo único que llevaba «era fruta que compraba en el Mercado Concentrador» para hacer dulces.

Este martes Verónica fue al Juzgado de Faltas, pagó 134 mil pesos de multa y luego se dirigió a la dirección de Tránsito, en la avenida 9 de Julio, a retirar el Chevrolet Prisma, que permanecía secuestrado en el galpón junto con otros vehículos.

La resolución del Tribunal de Faltas establece aplicar una multa de 15 módulos por infracción a la Ley Nacional de Tránsito Nº24.449 y sus modificatorias, y además se le hace saber que «está prohibido el servicio de Uber en la ciudad».

La mujer, tras retirar el vehículo, aseguró que va a buscar un abogado para iniciar acciones judiciales contra la Municipalidad. Para ella el secuestro fue injusto porque «en ningún momento estaba prestando el servicio de Uber».

En el fondo, Verónica tomó este secuestro «como un trofeo» y no dudó que se trata «una persecución» por parte de la directora Paola Martínez a quien ya la conocía de antes. «La conozco desde que yo era remisera; su nene fue con mi hija a la escuela, he llevado a su mamá reiteradas veces por la confianza, cuando no ha tenido su vehículo me ha llamado y nunca le dije que no», concluyó.

