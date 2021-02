La B jugará un solo torneo

El Comité Ejecutivo de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia y los clubes de la categoría B, definieron durante la noche del jueves dar inicio a la temporada 2021 el sábado 6 de marzo.

Asimismo, se confirmó en las últimas horas que no se jugarán dos torneos, como es habitual, sino que los 14 equipos de la segunda división del fútbol local disputarán un solo campeonato a dos ruedas, donde se enfrentarán todos contra todos.

Además, se determinó que el equipo que jugará la promoción con el penúltimo de la A, en busca del ascenso, surgirá de una serie de cruces que afrontarán desde el segundo hasta el noveno de la tabla: 2º vs 9º, 3º vs 8º, 4º vs 7º y 5º vs 6º.

En estas definiciones, el subcampeón contará con ventaja deportiva, es decir que con una igualdad le alcanzará para seguir en carrera. El resto, en caso de empate, definirá la clasificación desde el punto del penal.