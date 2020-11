La CAI brindó un taller de natación de aguas abiertas

El fin de semana comenzó el taller de natación de aguas abiertas a cargo de Ezequiel Muñoz, coordinador de la pileta de la Comisión de Actividades Infantiles. El curso está dirigido a Guerreros del Sur, una asociación comodorense que practica el kayak de pesca y travesía.

La duración del curso es de cuatro clases. Los primeros tres encuentros se llevan a cabo en la pileta de CAI y el último en la playa, es decir, en el mar abierto. Tal como indica el protocolo sanitario a raíz de la pandemia mundial del coronavirus, el taller se divide en grupos de 10 personas por terminación de número de DNI.

“En estas tres clases vamos a aprender la flotabilidad, saber moverse y no entrar en pánico. También vamos a ver algo de rescate, lo básico, ya que la mayoría no sabe nadar. Lo que buscamos es que las personas se sientan más seguras en el medio acuático. No estamos buscando un nadador de élite, queremos que el adulto tenga las herramientas necesarias en caso de enfrentarse a un problema”, detalló Muñoz.

Guerreros del Sur es un club náutico en formación que se fundó en 2017. Actualmente cuenta con 80 socios activos y trabaja con una comisión directiva que organiza las distintas actividades acuáticas en las costas de la región.

El presidente de la asociación, Damián Vargas, contó cómo nació la iniciativa de trabajar con CAI y comentó cómo se desempeña el club comodorense. “Apostamos los cursos de natación para que los chicos tengan la seguridad que se necesita dentro del agua. Con esto de la pandemia hemos estado bastante frenados, pero aprovechamos el tiempo e hicimos mucho hincapié en los cursos. Todos los años hacemos salidas. Visitamos distintos lugares fuera de Comodoro Rivadavia, hacemos eventos en la costanera local en conjunto con el Ente Autárquico Comodoro Deportes y trabajamos con la Federación de Chubut de Canotaje. En esta oportunidad pudimos concretar un taller con Ezequiel, con quien tenemos una gran relación y trabaja con mucha profesionalidad”, señaló Vargas.