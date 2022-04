La CAI homenajeó a Pedro Vidal

Durante la mañana del domingo 3 de abril, la Comisión de Actividades Infantiles homenajeó a Pedro Vidal, dirigente que murió en septiembre del 2021 a los 57 años, y le puso su nombre a la 38ª edición del torneo de fútbol infantil en el que juegan más de 40 equipos, en las categorías 2011, 2012, 2013 y 2014, de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Caleta Olivia y Pico Truncado.

De la ceremonia, participaron Hernán Martínez (presidente de Comodoro Deportes); los dirigentes del “Azzurro”, encabezados por su presidente Carlos Peralta; Ariel Bordeira (vicepresidente de la Liga de Fútbol); miembros de la comisión del Club Próspero Palazzo; los equipos del torneo y la familia del dirigente homenajeado.

Franco Vidal, hijo de Pedro, dijo que “siento un orgullo muy grande al hablar de mi papá porque sin él este club no sería lo que es hoy y eso es lo que me llevo, también me llevo la pasión de la labor, más que una profesión fue una vocación”.

“Mi papá se abocó tanto al club, le puso tanto el corazón que un pedacito del club siempre llevará su nombre. Llevarme el recuerdo de este día y el recuerdo de todos ustedes para con él, es un regalo al corazón. En donde esté, él va a estar muy contento por esto”, añadió.

Homenaje Pedro Vidal 1.jpg

Por su parte, Carlos Peralta resaltó: “Los que compartimos el día a día de la CAI sabemos lo que significaba Pedro Vidal para todos nosotros”. El presidente hizo un recuento de todo el trabajo que hizo el dirigente y sostuvo que llegó a la institución hace más de 20 años recomendado por Raúl Pierangeli. “Es un orgullo para mí que el torneo de fútbol infantil tenga su nombre”, valoró.

Por último, Hernán Martínez remarcó que “el torneo de fútbol infantil de la CAI es tradicional y en el cual todos quieren participar, muchos futbolistas que hoy tiene la ciudad han pasado por este campeonato”.

“Hoy es un día muy importante porque la comisión de la CAI tomó la decisión de entender que tenemos que reconocer a la gente que trabaja y que dejó algo en el club, porque un club se forma de gente, de dirigentes y de personas que trabajan todos los días y lo hacen dejando un montón de cosas de lado. Pedro (Vidal) trabajaba ordenado y silenciosamente”, sentenció el titular de Comodoro Deportes.