La CCC cortó la ruta Nacional 3 por más de dos horas para reclamar más planes sociales

Integrantes de la Corriente Clasista Combativa cortaron la ruta Nacional 3 por espacio de más de dos horas ayer cerca del mediodía, en reclamo de más planes sociales y que el Gobierno provincial los incluya en el programa "Escuelas a la obra". Advirtieron que si no tienen una respuesta volverán a movilizarse.

En el centro de Comodoro Rivadavia y en el acceso al barrio Mosconi se vivieron caóticas horas en la circulación del tránsito ayer por la mañana y parte del mediodía cuando se produjeron diferentes reclamos. Es que la Cámara Empresaria Patagónica de Transporte y Logística (CEPATACAL) sacó sus camiones para reclamar contra YPF y el Gobierno provincial por el transporte de arenas silíceas lo que generó retraso en la circulación de los vehículos por la calle San Martín y embotellamientos en Kilómetro 3.

Sin embargo, el panorama se complicó aún más cuando la Corriente Clasista Combativa (CCC) cortó el acceso norte de la ruta Nacional 3, en el ingreso a casco céntrico para reclamar más planes sociales y que el Gobierno provincial los incluya dentro del plan “Escuelas a la obra” de refacción de edificios educativos.

En diálogo con El Patagónico, Fernando García, dirigente de la CCC, planteó: “los reclamos son concretos, queremos más planes para los compañeros que están esperando en el salario social complementario. Son compañeros que no tienen nada. No han podido mandar a sus chicos a la escuela porque no tienen para comprar útiles. La están pasando realmente”.

“También queremos que nos incluyan en el plan ‘Escuelas a las obras’ que es un plan nacional que la gente va y trabaja en las escuelas haciendo refacciones y se le paga 17 mil pesos. A nosotros nos han dejado afuera. (El gobernador Mariano) Arcioni y el Gobierno provincial nos dejaron afuera y nos van a ver en la calle hasta que resuelvan estos reclamos”, cuestionó.

La protesta se extendió duró durante más de dos horas generando diversos inconvenientes en los automovilistas. Muchos pasajeros de colectivos tuvieron que cruzar caminando para llegar hasta el Centro o para dirigirse a la zona norte de Comodoro Rivadavia. Otros se quejaban de haber perdido turnos médicos.

La ruta Nacional 3 fue liberada después de un compromiso del municipio para gestionar ante Provincia los pedidos de los manifestantes de la CCC.