La charla entre el controlador aéreo uruguayo y el piloto antes de su arribo

El Ministerio de Defensa de Uruguay difundió el audio entre el controlador aéreo de ese país y el piloto del avión de la aerolínea venezolana Emtrasur.

“There’s a problem with your permit to enter to Uruguayan airspace (Hay un problema con su permiso para ingresar al espacio aéreo uruguayo)”, dice el control aéreo según publicó el diario uruguayo El Observador.

El registro, que dura cinco minutos y 41 segundos, cuenta con varias interrupciones y hay segmentos que son ininteligibles.

“Recibí la información de que no pueden ingresar hace unos minutos. Estoy coordinando y ya le confirmo. Mantengase en órbita (…) y ya le confirmo para continuar”, dice el controlador aéreo.

Tras el intercambio, desde el Aeropuerto de Carrasco informaron: “Estamos aguardando que la autoridad nos comunique a ver qué pasa con el inconveniente del permiso. Ya estamos en comunicación nosotros intentando llamar. Se ve que ellos están con sus llamados correspondientes, Ya le aviso”, agregó.

La grabación finaliza con la decisión adoptada por el Ministerio de defensa: “El Comando de Defensa Aérea uruguaya no le autoriza el ingreso al espacio aéreo uruguayo. Confírmeme si retorna a Ezeiza o cuáles son sus intenciones”, indicó.

Desde la aeronave pidieron al controlador aéreo uruguayo que den aviso a Ezeiza para regresar a Buenos Aires. “Estamos en comunicación con ellos (controladores aéreos de Ezeiza). Por ahora ponga rumbo a La Plata”, agregó.

El audio finaliza con el funcionario uruguayo dándole al piloto las condiciones meteorológicas de la capital argentina para que tenga un regreso seguro.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, que entiende en la causa por el avión de matrícula venezolana retenido en Ezeiza, recibió un informe del FBI sobre los antecedentes y las vinculaciones que esa agencia estadounidense le asigna al piloto, y en las próximas horas devolverá los teléfonos celulares confiscados a los tripulantes venezolanos.

Villena recibió en las últimas horas un dossier de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, en el que se señala el supuesto vínculo de Gholamreza Ghasemi, el piloto de la aeronave, con la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y Hezbollah.

El informe aportado por el FBI constituye un elemento que permite a los investigadores afinar distintas hipótesis pero no los habilita aún a definir ninguna imputación puntual.

Los mismos portavoces indicaron que se trata de un elemento que permite avanzar sobre la hipótesis de que uno o varios de los tripulantes del avión hubieran llegado a la Argentina con objetivos distintos al transporte de autopartes que declararon ante los organismos de control, publicó Ámbito.com.