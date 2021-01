"La cordillera todavía no llegó al pico de contagios"

El director del Área Programática Esquel de Salud, Roberto Alonso, sostuvo que en la cordillera la curva de contagios de COVID se mantiene, pero la situación cambia diariamente y "posiblemente todavía no alcanzamos el pico".

Indicó que la gente no toma conciencia y no se preocupa por la situación, ya que hay muchas personas que no utilizan el barbijo, comparten el mate y no mantienen la distancia. "Si no tomamos conciencia de lo que puede llegar a pasar va a haber más muertos por COVID y la capacidad del hospital está al límite", señaló a el portal EQNOtas.

En este sentido, expresó que la mayoría de las personas que no cumplen con las medidas de bioseguridad son jóvenes y posiblemente no van a tener mayores inconvenientes si transitan la enfermedad "pero no se dan cuenta que el adulto mayor que tienen en la casa la puede pasar mal".

En cuanto a la situación del Hospital Zonal de Esquel, señaló que el fin de semana se complejizó en cuanto a la capacidad porque los Hospitales Rurales tenían que derivar pacientes y no contaban con lugares disponibles para recibirlos.

Actualmente, hay 9 pacientes en clínica médica y 5 en terapia intensiva. Si bien el número se mantiene, se suman las personas que se encuentran internadas en el nosocomio por otras patologías no COVID. Además, informó que en los próximos días se estaría incorporando un nuevo médico terapista al Hospital.