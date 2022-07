La crítica de Menotti a Riquelme: "Tendrá que aprender a ser dirigente"

El director técnico de la selección argentina campeona del Mundial de 1978, César Luis Menotti, cuestionó al ídolo de Boca Juan Román Riquelme en su actual rol de vicepresidente primero de la entidad xeneize.

Riquelme viene recibiendo fuertes críticas en los últimos días, a partir de la eliminación de Boca de la Copa Libertadores, entre otros debido al trato que el club le propinó el ahora ex entrenador de esa entidad Sebastián Battaglia

"Como Riquelme aprendió a ser futbolista, tendrá que aprender a ser dirigente. No porque uno le pegaba bien a la pelota tiene que ser buen directivo", dijo Menotti. "No me imaginaba a Riquelme en el rol de dirigente", agregó.

Pero no solo criticó al vice de Boca, sino que apuntó fuertemente contra las directivas de los clubes argentinos: "Se necesita gente preparada", lanzó.

En este sentido, el ex entrenador manifestó: "En los 90 comenzaron las irrespetuosidades en la dirigencia argentina. La selección no pertenecía al mundo del fútbol, sino a los negocios. Hoy se ha recuperado todo lo bueno en la dirigencia de la AFA".

Ante esta situación, valoró el trabajo encabezado por Claudio "Chiqui" Tapia, que fue replicado por los futbolistas del combinado argentino: "Se ha cumplido de gran forma el objetivo de clasificar al mundial. Ahora el mundial es otra cosa y pasan muchas cosas".