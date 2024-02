La decisión de Eliana Guercio luego de pelearse con Edith Hermida

De un día para otro se anunció que Eliana Guercio había tomado la decisión de abandonar el Club del Moro, programa radial en el cual se encontraba desempeñándose. Ante la incertidumbre, se reveló que habría tenido una fuerte pelea con Edith Hermida que desencadenó en esta decisión.

La decisión de Eliana Guercio tomó a muchos por sorpresa, ya que en el aire no hubo ningún malestar ni conflicto que expusiera que su salida del programa podía llegar a darse. Sin embargo, con el correr de las horas se dio a conocer que la persona detrás del conflicto es Edith Hermida.

Sucede que ambas compañeras se desempeñaban como panelista en el Club del Moro. Allí, con Santiago como conductor, ambas supieron convivir desde hace varios meses. Pese a esto, la bomba estalló en los últimos días y la decisión de la esposa de Chiquito Romero está tomada.

Desde que Eliana Guercio retornó al país por decisión futbolística de su esposo, poco a poco logró volver a insertarse en el mundo del espectáculo. Es por eso que Santiago del Moro la recibió en su programa, en donde logró convivir durante varios meses con Edith Hermida.

Sin embargo, al parecer, el aire ocultaba una cierta tensión entre las compañeras. Es que todo parece indicar que una fuerte discusión terminó desencadenando en una pelea entre ellas que tuvo como consecuencia la decisión de abandonar el ciclo radial.

Ante los rumores, en Intrusos no tardaron en ir a buscar a Edith Hermida para que diera a conocer su versión de lo ocurrido. Lejos de poner paños fríos o aclarar la situación con Eliana Guercio, sus declaraciones terminaron alimentando los rumores: "Yo no tengo ningún problema con Eliana. Desconozco las razones por las que se fue. Me enteré hoy que no iba a venir más".

A todo esto, el notero de Intrusos indagó: "Dicen que la discusión con vos habría sido el motivo por el que se fue. Esto te mancha (tu buena reputación)". Sin desmentir la discusión, Edith Hermida respondió: "No sé qué pasó con Eliana pero yo no me siento manchada. Estoy limpia".