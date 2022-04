La declaración que podría hacer caer la causa Cuadernos

Oscar Centeno declaró ante fiscales españoles pero no pudo brindar precisiones sobre las supuestas coimas ni los dólares que se habrían entregado, según los cuestionados cuadernos.

Por videoconferencia, ya que se encuentra dentro del programa de testigos protegidos, los fiscales españoles que llegaron a la Argentina le tomaron declaración a Oscar Centeno, en la que no brindó ningún detalle certero sobre la causa que investiga la Justicia ibérica.

El exchofer de la Subsecretaría de Planificación no pudo hacer ninguna precisión ni brindar detalle alguno sobre las supuestas coimas ni los dólares que presuntamente pagaron los empresarios de Isolux para quedarse con la termoeléctrica Río Turbio entre 2008 y 2015.

Así lo indicó Juan Amorín por C5N, señalando que “Centeno no vio nada. No vio los dólares que supuestamente Isolux entregó. No vio a los empresarios que él mismo refirió y anotó en los cuadernos como los supuestos pagadores de estas coimas”.

El periodista detalló que, en su declaración, el testigo protegido en la causa Cuadernos “dijo que simplemente estaba en el auto al momento de los distintos encuentros”, de manera que los fiscales españoles “se fueron con las manos vacías”, afirmó Amorín.

La declaración de Centeno, citado por el juez Daniel Rafecas, pone en serio riesgo la continuidad de la causa Cuadernos, ya que no pudo sostener detalles que aparecieron anotados en la libreta; lo que se suma a las 1.800 irregularidades, entre tachaduras y correcciones, que fueron halladas en el material.