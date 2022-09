La ex de Tinelli defendió al Teto Medina: "Está todo armado"

Teto Medina fue detenido tras ser acusado por reclutar personas para la organización “La Razón de vivir”, en donde se maltrataba gente y luego eran utilizadas para la servidumbre, según marca la demanda. A raíz de esto, Soledad Aquino salió a defenderlo acusando que las cosas no son como dicen.

Por esto es que sus amigos salieron a bancarlo con distintos mensajes públicos para tratar de que la situación se esclarezca lo antes posible. Una de las personas que se proclamó primera en apoyo fue la ex mujer de Tinelli, quien utilizó sus redes sociales para hacerlo.

“¡Fuerza, amigo de mi corazón, incondicional, siempre con tu apoyo espiritual y emocional para conmigo, siempre! Te ponen a vos al frente porque sos figura, y sé que tu labor es totalmente con vos. ¡Y voy a estar siempre! ¡Te adoro! VAMOOOOOO”, dedicó para expresar su postura ante lo que está viviendo el humorista.

Pero ese no fue todo el apoyo, ya que también se hizo presente en Intrusos para mostrar su preocupación por la situación del Teto Medina. “Yo pensé que era una joda. ¿Teto preso? ¿Por qué? Bajé corriendo al living, empecé a ver los noticiosos y me quedé helada, como dura, sentada. Shockeada. No puede ser, esto es una locura. Esto está todo armado”, comentó sobre su reacción al enterarse.

Con respecto a la relación que mantiene con él, a quien conoce desde Videomatch, mencionó: “Seguimos siendo muy amigos. Tenemos mucha onda, valores en común, la familia y los amigos”.

“¡Por favor! Es un santo. Yo digo que es más bueno y más boludo que Lassie. Es una persona que tiene buen corazón y buena familia. Ha sido rugbier, deportista, cayó en una depresión y le pasó esto”, contó reclamando que se esclarezca la situación, ya que considera que no merece estar viviendo esto.

Sobre cómo reaccionaron los distintos medios ante la noticia, disparó: “Me extraña que siendo un colega se le esté tirando tanto barro encima sin saber lo que pasó”.