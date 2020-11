La "Ficha Limpia" incluye a agresores sexuales

La norma en general imposibilita que quienes sean condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, puedan ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas.

Puntualmente en Chubut y por tomar el ejemplo de la primera provincia que implementaría esta ley, las personas condenadas en lo que se conoce como la causa “Embrujo” no podrían ocupar cargos públicos ni partidarios, como así tampoco ser candidatos. Distinto es el caso de quienes están imputados en la causa “Revelación” porque todavía no llegó a juicio. Así como tampoco la del ex ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn; o la del ex titular de Seros, Cristian Eguillor, ambos a punto de ir a juicio por causas de corrupción.

La Ley quedó redactada de manera tal que se incorporó como artículo 66 bis a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Allí se establece que no podrán ser precandidatos en elecciones primarias, ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos, ni ser designados para ejercer cargos partidarios.