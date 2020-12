El Patagónico | Deportes | RECONOCIMIENTO - 17 diciembre 2020

La FIFA homenajeó a Maradona

Fue este jueves durante los premios The Best, en el que se repasaron las mejores imágenes del ex capitán de la selección argentina de fútbol y también hablaron sus excompañeros Sergio Goycochea y el italiano Ciro Ferrara.