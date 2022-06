La final del torneo Apertura tiene día y horario

Un fin de semana de definiciones vivirá el hóckey en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Todas las categorías de hóckey césped que forman la Asociación Austral jugarán la última jornada del torneo Apertura.

Los encuentros finales serán este sábado y el domingo en las canchas de Calafate y Náutico Rada Tilly. El partido más importante lo van a protagonizar el "Aurinegro" con Chenque RC en Primera Damas el domingo a las 15:40 en lo que será un duelo para no perderse. Ambos vienen definiendo los últimos torneos en la capital petrolera, y por cómo llegan todo hace pensar que será un encuentro con final incierto.

La dupla González Mons - Soto será los encargados de impartir justicia en el último juego dominguero.

Este, mientras tanto, comenzará la definición de las categorías formativas. En barrio Divina Providencia, jugarán Calafate RC con Santa Lucía en Sub14 y Sub 19 las finales, mientras que en la villa se enfrentarán por el tercer puesto Chenque RC con Deportivo Portugués en Sub 14 y Náutico Rada Tilly con Tiro Federal en Sub 19.

PROGRAMA

- SABADO

CANCHA: CALAFATE

12:00 Náutico Rada vs Santa Lucía (3er y 4to puesto Sub 16B). Arbitros: Quiroga - Bahl.

13:40 Calafate RC vs Santa Lucía (Final Sub14). Arbtiros: Quiroga - Bahl.

15:20 Calafate RC vs Santa Lucía (Final Sub 19). Arbitros: Bahl - Quiroga.

CANCHA: NAUTICO Y DEPORTIVO RADA TILLY

13:00 Chenque RC vs Deportivo Portugués (3er y 4to puesto Sub 14). Arbitros: Pacheco - Clarke.

15:10 Náutico Rada Tilly vs Tiro Federal (3er y 4to puesto Sub 19). Arbitros: Pacheco - Barboza.

- DOMINGO

CANCHA: NAUTICO Y DEPORTIVO RADA TILLY

9:00 Santa Lucía vs Deportivo Portugués (Sub16). Arbitros: Bahl - Barboza.

10:40 Calafate RC vs Deportivo Portugués (Primera Damas). Arbitros: Bahl - Marin.

12:20 Calafate RC vs Deportivo Portugués (Final Sub16B). Arbitros: Marin -Barboza.

14:00 Náutico Rada Tilly vs Calafate RC (Final Sub16). Arbitros: González Mons - Soto.

15:40 Chenque RC vs Náutico Rada Tilly. (Final Primera Damas). Arbitros: González Mons - Soto.