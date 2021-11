El fiscal de la Jurisdicción de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, informó que la Fiscalía de la Comarca Andina investiga más de 60 denuncias por abuso sexual y más de 100 por violencia de género. La jurisdicción abarca a las localidades de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y Cholila.

“Yo no puedo dar la identidad de la persona denunciada porque la estoy investigando. Antes es una persona denunciada que puede estar acusada, pero no tengo la certeza de que la persona haya cometido el delito. Cualquiera puede ser denunciado; por eso el problema acá es que no podemos dar la identidad de la persona que es denunciada y nosotros investigamos a partir de una acusación formal”, detalló.

“Nosotros con las redes sociales podemos hacer algún tipo de investigación, pero la instancia privada se convierte en pública una vez que está denunciado y ahí si tenemos la obligación de avanzar en una investigación. De hecho tenemos un montón de investigaciones que están avanzando y en trámite”, agregó.

“Lo que tenemos en esta jurisdicción es que estamos junto con la de Esquel, que tenemos los mismos colegios de jueces que son de allí. Tenemos la Justicia o los jueces haciendo 60 kilómetros, por lo menos, de la Fiscalía de El Hoyo; desde Cholila están obviamente más cerca. Necesitamos que ellos también tengan la capacidad operativa y el lugar para hacer las audiencias; las cámaras Gesell; los informes periciales. Todos esos son elementos probatorios para poder avanzar con las investigaciones. Entonces no es que tardamos, sino que al haber tantas investigaciones todas tienen que tardar, ya que todos tienen la necesidad de que sea cuanto antes; ese cuanto antes es cuando haya lugares en la Oficina Judicial”, respondió.

TAMBIEN LAS CONTRAVENCIONES

“Estamos trabajando y tenemos un montón de causas en curso. Actualmente tenemos 420 legajos activos con denuncias e investigaciones. Entre esos tengo más de 60 de integridad sexual; tengo otras más de 100 por violencia de género; tengo contra la Administración Pública y otras varias más. Todo recae acá y ahora con el nuevo Código de Convivencia Ciudadana tenemos las contravenciones, que también es más trabajo y somos la misma cantidad de personas”, subrayó Díaz Mayer.

“Hoy en día somos un fiscal, o sea yo soy mi único fiscal jefe porque el otro fiscal está de licencia; tengo cinco funcionarios –dos procuradoras, dos funcionarios y un abogado de Fiscalía- y tres empleados. Con todo este staff de personas tenemos que ocuparnos de 420 legajos, las guardias, las intervenciones y ahora también de las contravenciones”, manifestó.

En la misma línea, sostuvo que “es un montón de trabajo; no digo que no podemos pero lo estamos afrontando. ¿Me falta recurso humano? Sí. ¿Me falta recurso material? Sí. Estamos haciendo todo lo medianamente posible y lo que humana y objetivamente se puede. Yo no puedo inventar archivos, ni puedo inventar acusaciones. Tengo que ir sobre pruebas firmes para poder llevarles a los jueces de Esquel, o a los que me toque por turno o jurisdicción. Yo no puedo inventarle a un juez pruebas cuando no las tengo porque además las tengo que demostrar”.

Al hablar de estadísticas, reconoció que “acá hoy en día tengo tantos casos como otras jurisdicciones. Obviamente que tengo menos que jurisdicciones que son muchísimas más grande, pero no estamos alejados de las estadísticas respecto a las demás jurisdicciones de la provincia”.