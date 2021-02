La fuerte acusación de un periodista al Flaco Schiavi

En los últimos días trascendió en los medios y en las redes sociales que Rolando Schiavi analiza demandar a Boca por una suma millonaria por haber sido despedido sin causa y aunque la información todavía no fue confirmada ni desmentida, Pipi Novello le salió con los tapones de punta al ex defensor.

"Una cosa son los médicos que son laburantes y otra es Schiavi, que para mí no tiene capacidad para ser técnico. ¿Con todo lo que se llevó de Boca que le haga juicio? Por favor. Si le hacés juicio, no vayas más a Boca ni como socio", expresó el periodista en Radio La Red tras la información que entregó su colega Juan Fernández en el programa de Toti Pasman sobre los juicios que encararían tanto el ex futbolista como los ex médicos del club Ortega Gallo y Godoy, también removidos de sus puestos de trabajo en el club tras la asunción de Juan Román Riquelme como cabeza del Consejo.

Pero Pipi Novello fue de menor a mayor y siguió castigando a Schiavi: "Buscá la maldad de otra manera porque así perjudicás a Boca. Mirá que Cascini no la pone de su bolsillo. Si tiene ganas de agarrársela con él que lo cite en un campito y se agarren a trompadas. ¿Cómo le va a hacer juicio a Boca? Un tipo que jugaba en Argentinos Juniors, no lo conocía nadie y llegó a los 28 años a Boca y lo trajeron de vuelta a los 36".

Schiavi era el entrenador de la Reserva hasta la llegada de la nueva dirigencia y Cascini, su ex compañero en la época dorada de Carlos Bianchi, le comunicó por teléfono que no seguiría en el club, algo que le dolió aún más al Flaco.

"Si tenés problemas con Cascini, arreglalo con él. Así, Schiavi demuestra que es un cagón porque lo tiene que agarrar a Riquelme y decirle las cosas en la cara pero no se le anima. Son todos guapos de pico", explotó Novello a tal punto que Toti Pasman le pidió que se retracte.

E insistió: "Una cosa es el médico que es un laburante y otra es Schiavi que se hizo millonario gracias a Boca. ¿Cómo vas a decir después que tenés amor a Boca? Las pelotas amor a Boca. Amor a los billetes tenés".

Fuente: 442 Perfil