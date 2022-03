La grieta en JxC: Torres criticó a Manes

La decisión de los legisladores del PRO de retirarse de la asamblea legislativa del martes apenas el presidente Alberto Fernández insinuó una crítica contra Mauricio Macri, continúa dividiendo las aguas dentro de la alianza opositora.

Es que tanto los representantes de la UCR, como los de la Coalición Cívica, optaron por permanecer en el Congreso hasta el final del discurso, mientras los macristas que se fugaron se fueron a Acassuso, a reunirse con Macri en su vivienda.

Cuando se le consultó al diputado nacional Facundo Manes por la situación, el neurólogo tuvo una respuesta criteriosa: “Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más empatía y menos grieta = más desarrollo inclusivo”.

Ello molestó más a los iracundos macristas y uno de los primeros en responder fue Fernando Iglesias: "El cerebro de Manes. Próximamente, en las mejores librerías de Peronia". Luego, posiblemente arrepentido, lo borró.

Sin embargo, fue el chubutense Ignacio Nicolás Torres el que este miércoles –seguramente deseoso de sumar puntos ante sus jefes políticos- atacó al diputado radical. Fue en FM Del Lago de Esquel donde textualmente expresó que Manes “habla mucho del cerebro, pero lo usa poco”.