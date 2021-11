La historia de amor de Jesús Dátolo y la hija del presidente de Racing

El fútbol es pasión de multitudes. Y el pasado fin de semana, se dio un desenlace en la cancha de Banfield que desató la alegría de todos los presentes en el estadio Florencio Sola. En el estreno de Diego Dabove como entrenador, el Taladro superó a Vélez en el final del encuentro con una jugada maravillosa de Jesús Dátolo, un histórico de la institución, y logró cortar una racha de cinco partidos sin triunfos.

Una vez que terminó el encuentro, el ex volante de Boca fue sorprendido por las cámaras del programa Paso a Paso de TyC Sports con un mensaje: “Prometieron cocinarte un desayuno premium”, le dijo el cronista a Dátolo, que se reía mientras miraba a su pareja, Bárbara Blanco.

La hija del presidente de Racing Club, que trabaja en el club de Avellaneda como secretaria de la institución y que supo ser directora del departamento de Relaciones Internacionales, confirmó su noviazgo con el futbolista de 37 años. Es más, luego del encuentro, Dátolo subió una historia a su cuenta de Instagram en la que mencionó a su pareja con la que disfrutó una cena en un restaurante de Puerto Madero.

Barbie estuvo el último sábado en la cancha viendo al equipo donde juega su novio y aprovechó la oportunidad para destacar la importancia y la dedicación que tiene el ex jugador del Inter de Porto Alegre por el juego y por el equipo donde se ganó un nombre en el fútbol argentino. “Entró Jesús y hubo un cambio total. Yo sabía que le iba a pegar al arco. No me defraudó. Estoy muy orgullosa de él y sé el esfuerzo que hace”, dijo frente a las cámaras de la TV.

EL CELESTINO

Según contó la propia Barbie, ambos están en pareja desde hace algunos meses -la relación habría comenzado en agosto- y hubo otro histórico de Banfield que fue clave para que se conocieran. El Jardinero Julio Cruz, viejo goleador del Taladro, los habría presentado en una cena que compartieron con amistades en común. A partir de ese encuentro, la unión fue directa y comenzaron a salir juntos.

“Gracias por el aguante, por venir a verme, por aparecer en mi vida”, mencionó Dátolo en el final de la entrevista, que terminó con un beso entre ambos.

Bárbara, que es madre de un hijo, politóloga y abogada, además tiene una fuerte presencia en el día a día de la Academia, sobre todo en acciones sociales que impulsa el club. Cara fuerte del oficialismo en Racing, en la última elección en la que su padre volvió a ser elegido para conducir los destinos del club se la señaló como una posible candidata a reemplazar a Víctor Blanco cuando este finalice su mandato.

Hay que destacar que la hermana de Barbie también está en pareja con otro reconocido futbolista de la Primera División. En los festejos del título que logró Racing por la Superliga 2018-2019 salió a la luz la relación que era un secreto a voces entre Lisandro López y Mercedes Blanco, otra hija del presidente de la Academia. Es más, fruto de dicha unión de más de cuatro años, en octubre del 2020 nació Guadalupe López Blanco.