La historia del gemelo cuyo hermano arruina su imagen

Genaro Bareilles, de 30 años, logró superar su adicción a las drogas y reconstruir su vida. Sin embargo, su hermano gemelo Bruno continúa sumido en el consumo y utiliza su parecido físico para estafar a vecinos de Comodoro.

Genaro Bareilles tiene 30 años y un hermano gemelo, Bruno, con quien comparte un parecido físico “extremo”. Ambos atravesaron una etapa de consumo problemático de drogas en 2024, que los llevó a cometer delitos menores, como intentos de hurto de neumáticos, por los que fueron detenidos en más de una ocasión.

Pero mientras Genaro decidió cambiar su vida, Bruno siguió un camino opuesto. “Hace ocho meses me interné en la Comunidad Cenáculo, en Buenos Aires, gracias a la Iglesia Catedral. Hoy estoy bien, trabajando, sobrio y cuidando a mis hijos”, contó Genaro en diálogo con El Comodorense.

Su hermano, en cambio, no logró salir del consumo y comenzó a aprovechar el parecido entre ambos para delinquir. “Creó una cuenta de billetera virtual con mi nombre porque tenemos la misma cara y vende rifas haciéndose pasar por mí y hasta por mis hijos”, relató con angustia.

Genaro explicó que la situación lo afecta profundamente, sobre todo porque la gente lo confunde con Bruno. “Quiero que sepan que yo, Genaro Bareilles, estoy bien, sano, sobrio, haciendo las cosas bien en familia. Él tiene una orden de restricción, pero sus problemáticas de consumo lo están destruyendo. Ojalá pueda entregarse a Dios y salir adelante, como hice yo”, expresó.

Según relató, algunos hechos personales agravaron la situación de su hermano. “Se separó, perdió el trabajo y empezó a consumir fuerte. El consumo te lleva a hacer cosas que no debés, pero también hay quienes se aprovechan de esa enfermedad para sacar provecho, y este es el caso”, sostuvo.

La confusión entre ambos se volvió un verdadero calvario para Genaro. “Somos idénticos. A veces él se afeita solo para parecerse más a mí. Yo me hago cargo de mi familia y mis hijos, pero termino pasándola mal por las cosas que él hace”, lamentó.

En las últimas horas, incluso, sufrió un escrache en el barrio José Fuchs, donde lo confundieron con su hermano, acusado de realizar estafas en la zona.

Por recomendación de su abogado, Genaro decidió comunicarse con los medios de comunicación locales para aclarar su situación y limpiar su nombre. “Yo pude salir de eso, y muchos pueden hacerlo también. Solo hay que creer, confiar, tener voluntad y fe”, concluyó.