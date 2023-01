La influencer Delfi Ferrari denunció que fue estafada

Delfi Ferrari, la influencer con 1.400.000 seguidores en la red social Instagram, rompió el silencio y reveló las barbaridades que tuvo que atravesar junto a su expareja y padre de su hija durante el embarazo.

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, que posteriormente cerró, donde llegó a trascender la advertencia de la blonda: "Estoy a un paso de contarles mi 'story time' del por qué lo dejé para que sepan lo lacra que es y lo que me estafó. Creo que después de que les cuente la historia no se le acerca nadie más. Créanme. Ya de por sí no tiene amigos, pero después de que les cuente nadie más de le va a acercar".

En lo que significó una profunda catarsis de lo vivido, Ferrari explicó: "Por respeto a mi hija supe mantener el silencio, pero me cansé de ocultar. Todas mis vecinas saben quién es y qué me hizo”.

Así inició el hilo de tuits que sorprendió a los seguidores de la influencer, en especial, cuando reveló que tiene "anotadas todas las frases" que su exnovio le decía "todos los días, incluso luego de haber parido".

También, Ferrari contó - en su cuenta de TikTok - que su psicóloga le dijo que ella había sido víctima del love bombing (bombardeo amoroso, en español) que significa el intento de influir en una persona a través de gestos cargados de amor y atención, para luego convertirse en un medio de manipulación.

“Lo que te hace la persona psicópata es que te llena de cartas, regalos, cosas materiales y viajes, para impresionarte, y luego resulta ser todo lo contrario de lo que realmente era. La relación empieza con una bomba de amor y, de a poco, va decayendo, empiezan las agresiones y el maltrato”, detalló la chica reconocida en redes sociales.

Finalmente, la modelo decidió cerrar su cuenta de Twitter y colocar en modo privado sus cuentas de las redes sociales Instagram y TikTok. Todo un misterio.