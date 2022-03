La mujer asegura que no tuvo un brote psicótico, como afirman quienes le impiden tener contacto con su hija. Además, el padre de la nena fue denunciado por abuso sexual contra la menor.

"La jueza le pidió al hospital que no se involucre más en el caso"

Una nueva denuncia hace foco en el Juzgado de Familia 2 de Comodoro Rivadavia. En el último mes han sido varios los casos expuestos en este medio, dado que quienes buscan justicia afirman que no la encuentran en los carriles adecuados. De allí que El Patagónico se haya convertido en un medio para llegar a quienes corresponde para que comprendan que los tiempos de la Justicia no coinciden en la mayoría de los casos con los de personas de carne y hueso que están alejados de sus seres queridos. Además de los expedientes, ellos esperan que los jueces les hablen a la cara, mirando sus ojos en lo posible, y les expliquen claramente por qué les impiden el contacto permanente con sus hijos o hijas.

Uno de esos casos es el de M., quien hace seis meses que no ve ni tiene noticias de su hija, luego de que fuera denunciada -“falsamente” asegura- de haber tenido un brote psicótico. Contó a El Patagónico que le dictaron una medida cautelar en la última audiencia y que desde ese día no ve a su hija.

“La tía fue a reclamar a mi hija. A último momento me dijeron que se iba a ir conmigo y cuando entró la tía dejaron que se vaya con ella. Desde ese día que no la puedo ver y que no sé nada de mi hija”, relata.

Antes de ser denunciada, M. había presentado pruebas que certificaban el abuso sexual que sufrió su hija y la necesidad de atención psicológica. “Me hicieron esa falsa denuncia del brote porque yo había presentado una denuncia por abuso sexual; no me aceptaron los certificados de los pediatras y tomaron mi denuncia como falsa”.

La joven madre señala que la familia de su hija utiliza su pasado de adicciones para señalarla como una madre inepta. “Dicen que soy una borracha y drogadicta, pero yo llevo años rehabilitándome y llevo una vida normal sin consumo”, aseguró.

La desesperada mujer pide respuestas a la jueza Guillermina Sosa. “Yo tenía un pedido de restitución al hogar de mi hija, pero la jueza Sosa le quitó validez y me sacaron a mi hija de mis brazos. La jueza le pidió al hospital que no se involucre más en el caso y el papá (denunciado por abuso) quedó como un inocente. Estoy desesperada; necesito estar con mi hija”.