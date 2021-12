Paola Solo, secretaria de Desarrollo de AFA y titular del Departamento de Fútbol Femenino del Consejo Federal, tuvo un encuentro con las jugadoras de la CAI y dejó interesantes conceptos tras la realización del Torneo Nacional Sub 13 jugado en Comodoro Rivadavia.

"La Liga de Desarrollo Sub 13 llegó para quedarse"

Paola Soto, secretaria de Desarrollo de AFA y titular del Departamento de Fútbol Femenino del Consejo Federal, dialogó con la prensa oficial de Comisión de Actividades Infantiles y comentó cómo fue el encuentro que tuvo con las jugadoras de la entidad “azzurra”. Asimismo, trazó un balance de la Liga de Desarrollo Sub 13 que se disputó en Comodoro Rivadavia, certamen que dijo “llegó para quedarse”.

“La verdad que tuvimos un día muy lindo con las chicas. Yo ya las conocía porque estaban en la selección de Chubut, hace mucho que veníamos hablando con el club, el tema del desarrollo del femenino. Las invitamos a participar en las próximas Ligas de Desarrollo, le contamos nuestra experiencia, cómo empezamos con Ro (Rocío Cordero) hace siete años en la Liga del Valle del Chubut, jugando en nuestro club”, sostuvo Paola Soto.

“Luego, dando los primeros pasos como referentes para ellas hoy, muchas de ellas son chiquitas y otras son grandes ya prácticamente son jugadoras de Primera que están pensando en algo más dentro de un tiempo. Les contamos que el fútbol femenino no solamente crece en cantidad de jugadoras, sino que ahora tenemos muchas dirigentes, muchas árbitras, periodistas que se están dedicando a esto, entonces ellas son parte de un proceso que realmente llegó también como las Ligas de Desarrollo para quedarse hoy en el país”, destacó.

“Tenemos más de 36 mil jugadoras, el trabajo que se hizo durante estos cinco años dentro del Consejo Federal, la verdad que es impresionante. Entonces, tienen que aprovecharlo, hoy tienen todas las posibilidades y tienen los clubes que brindan oportunidades. CAI es un club que realmente les brinda todo, entonces lo que falta hoy es que ellas entiendan que hay que aprovechar cada una de las oportunidades cuando llegan y ojalá las veamos el año que viene en Ligas de Desarrollo y en Copa Federal”, deseó.

UN EXITOSO SUB 13

Comodoro Rivadavia fue sede hace pocos días del Torneo Nacional de Liga de Desarrollo Sub 15. Tomaron parte cinco clubes: Uno de ellos fue la CAI y el otro Club Atlético Rada Tilly, en presentación a la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, mientras que de afuera llegaron GEPU (Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos) de San Luis, Atlético Sarmiento de Resistencia (Chaco) y El Taladro, de Las Flores, quien se terminó quedando con el título en juego.

“Este es nuestro primer torneo nacional que podemos jugar con Sub 13 y para nosotros fue excelente. Porque comenzamos en una época post pandemia, donde pensamos que iba a costar mucho, que los clubes se sumaran a esta idea de poder trabajar en desarrollos. Sobre todo los nenes que habían pasado una situación de total encierro, con falta de comunicación con sus amigos, con los colegios. Recién empezaba la actividad en el club y sin embargo nos sorprendieron”, expresó.

“En el Interior siempre sorprenden y pudimos realizar todas las instancias clasificatorias y las Ligas de Desarrollo Sub 13, Sub 14 y Sub 16, y también la Primera división de la Copa Federal, contando con más de 900 clubes en competencia en todo el país”, acentuó.

“La Sub 13 tuvo seis regiones, que nos representaron con una instancia previa tremenda. Nosotras acá en la Patagonia lo vivimos de una manera muy apasionante porque en Chubut nada más participaron nueve clubes de la Liga del Valle, dos de Comodoro y uno de Esquel, y ganó CAI. Nos representó a nivel regional, viajó a Bariloche, volvió a ganar y hoy estamos siendo sedes en Comodoro, en nuestra provincia, con un clima increíble, con la gente acompañando, con el Municipio, con la Liga, con los clubes locales. Para nosotros, ver que la gente de San Luis, de Buenos Aires, de Chaco se va feliz por la atención que le brindó el Municipio, sobre todo la que le brindó CAI también porque acompañaron un montón. Con Kari (Karina Thomas, la gerente de la CAI), con todo el equipo de trabajo, la verdad que es hermoso”, resaltó.

“Hoy tenemos los cinco mejores acá, no nos olvidemos de la cantidad de clubes que participaron, hoy tenemos a los mejores y el nivel es tremendo. Entonces creo que seguimos demostrando que el verdadero desarrollo del futbol está en el Interior, tenemos el país hoy representado en Comodoro, vivimos realmente una fiesta y este primer torneo de Liga de Desarrollo Sub 13 que llegó para quedarse, que sigue teniendo premios porque el campeón de este torneo nos estará representando el 19 de febrero ante un club de AFA –Boca Juniors- y quien dice que ganemos ese partido y sigamos para Paraguay. El gran premio es ver a los nenes sonriendo, ver a los nenes contando su experiencia, los vemos en almuerzo, en la cena, entre ellos. Los nenes pudieron pasear, pudieron conocer nuestra provincia, algunos conocieron el mar por primera vez. Hay una delegación que se quiere quedar un día más y el fútbol es eso. Es integración, es inclusión y sobre todo es mostrarles a ellos que a través del deporte, podemos hacer una vida totalmente sana y más en esta época que está todo complicado”, sentenció.