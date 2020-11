La Liga propondrá un torneo con las dos categorías juntas

Pese a que el fútbol oficial de Comodoro Rivadavia no tendrá actividad hasta el año próximo, salvo los equipos que participan en el Torneo Regional Federal Amateur, en el seno de la Liga se viene debatiendo la posibilidad de organizar un certamen en conjunto con los clubes de la A y la B para mediados de enero o febrero, dependiendo de la situación epidemiológica.

Sería un campeonato de transición, obviamente, sin ascensos ni descensos, y con los equipos que estén dispuestos a participar o que se encuentren habilitados, teniendo en cuenta que uno de los puntos fundamentales del protocolo es que los partidos se lleven adelante sin público.

Esta propuesta iba a presentarse este viernes, en una reunión que estaba pautada para las 19 en la Liga de Fútbol con los presidentes de las dos categorías.

Sin embargo, el cónclave se postergó hasta el miércoles 2 de diciembre por el luto que dispuso la AFA del 25 de noviembre al 1 de diciembre, acompañando el duelo decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, debido al fallecimiento de Diego Armando Maradona.

Antonio Carrizo, presidente de la Liga, brindó detalles de lo que se viene en diálogo con El Patagónico. “Esta reunión va a servir para empezar a charlar qué es lo que queremos para el año próximo, pero vamos a tener que hablar de antemano, en principio, dos puntos importantes”, adelantó.

“Primero, hay clubes que no tienen cerrados sus predios. Entonces, ¿cómo cumplimos con el protocolo? Porque el público no tiene que ingresar. Después, el gasto fijo hay que hacerlo y no va a haber público, no van a poder hacer ‘choris’, pero hay que pagar el seguro, los árbitros te van a cobrar, la policía te va a cobrar, nosotros vamos a cobrar la Secretaría, porque a la logística hay que pagarla”, advirtió.

Por otra parte, surgió la idea de realizar un campeonato optativo entre equipos de ambas categorías y esa es la propuesta que la Liga les presentará a los clubes el 2 de diciembre.

“No va a haber descensos ni descensos, porque se está planeando hacer un torneo en conjunto con los equipos de A y B. El que puede, juega, y el que no puede, no juega. Es una idea que vamos a plantear en la reunión y depende de los clubes, pero si diez dicen que sí, jugaremos con diez”, afirmó Carrizo.