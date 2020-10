La NBA perdió US$ 1.400 millones en la temporada 2019/20 por la pandemia

La NBA tuvo pérdidas de 1.400 millones de dólares en la atípica temporada 2019/20, en la que se consagró campeón Los Angeles Lakers, a causa de la pandemia de coronavirus que obligó a culminar la liga en la "burbuja" del Orlando, según salió a la luz este sábado.

La crisis con China al comienzo de la pasada temporada, el receso de la competición a partir de marzo y la ausencia de público en los partidos de la burbuja en Orlando han provocado un notable bajón en los beneficios, según consignó un informe de ESPN.

El déficit se dio principalmente en los estadios causada por la ausencia de público por lo cual la NBA perdió 800 millones en concepto de taquilla y otros 400 en la venta de merchandising.

Además la liga había perdido 200 millones a causa del conflicto con China por el cual no se han podido ver partidos de temporada regular en el país asiático, indicó ESPN.

El problema ya no es la caída en los beneficios en esta temporada que acaba de terminar. La NBA sabe que en la temporada 2020/21 no habrá público en los estadios y por eso la liga quiera acelerar el inicio de la nueva campaña para asegurarse cumplir con los contratos de TV y que no los multen, provocando todavía más pérdidas.