La participante de 77 años cometió un grave error y temen por su vida

Mónica María Del Carmen Ramos Yáñez, la mujer de 77 años que ingresó a Gran Hermano Chile, está en boca de todos y no justamente por ser la participante más longeva de la historia del reality. Horas después de haber comenzado el programa cometió un gravísimo error y puso su vida en peligro, lo que generó un gran malestar en la producción.

La mala compra semanal -que no incluyó carnes, huevo, pollo ni harinas- generó un fuerte revuelo en la convivencia, y todos los concursantes manifestaron que tienen hambre. En el caso de la señora, no le quedó otra opción que comer grandes porciones de torta, postre que tiene prohibido por ser diabética, según les contó a sus compañeros.

“No puedo estar mucho tiempo en ayunas”, expresó angustiada y con las alacenas vacías, sin posibilidad de ingerir alimentos que no le hicieran daño. Los televidentes trasladaron su preocupación a las redes sociales, donde culparon a la familia por no hacerla entrar en razón después de haber sido seleccionada. “Ojalá no le dé un coma diabético”, “Si sigue así se va a morir adentro de la casa”, “Pobre mujer, no la cuidan”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter.

En las redes sociales de Gran Hermano Chile (Chilevisión) figura una pequeña bio de Mónica María Del Carmen Ramos Yañez: es la jugadora de más edad del programa, con 77 años. A pesar de recibir una pensión, esta persona también se desempeña como comerciante en una feria. Durante su presentación, reveló su pasión por el baile del tango y decidió unirse al programa para vivir “la experiencia más desafiante” de su vida.

Yáñez está instalada en La Florida, una comuna ubicada en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Cuando era chica trabajó ayudando a su madre, fue ascensorista en un edificio, donde conoció a su marido, con quien tuvo tres hijos.

La decisión de haberse anotado en el reality no le cayó nada bien al hombre, que se opuso rotundamente. “Cuando supo que quedé seleccionada, le pegó a una mesa que tengo en un comedor, una patada. Me dijo: ‘¿Cómo se te ocurre participar, vieja ridícula, con el pelo morado (violeta)?’”, relató en el video de presentación.

Entonces, Mónica lo enfrentó cara a cara. “Yo también pesqué fuerza, y le pegué fuerte a la puerta de mi pieza. Le dije: ‘¿Qué te has imaginado? A mí nadie me manda. Mi padre era el único que me mandaba, y hace años que se murió. Si tú me dices que no, mala suerte nomás. Voy a ir igual’”, cerró.