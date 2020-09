Federico Vázquez es oriundo de la provincia de Salta y hace unos ocho años que se desempeña como cuidador de caballos de equitación en Comodoro Rivadavia. No sólo los ensilla, sino que también los prepara, vacuna y los vendía por pedido de la propietaria del centro ecuestre donde trabajó hasta hace un mes fuera de todo régimen legal.

Hizo de sereno del centro situado en el kilómetro 11 de la ruta 26, a pocos metros del Módulo Oeste. Al no cobrar lo acordado con la propietaria del lugar, Julia Salgado, el hombre efectuó el reclamo ante la Secretaría de Trabajo.



Tanto él como su compañero, Raúl Amandaray, fueron despedidos del centro ecuestre. Este último no tuvo otra opción que regresar a su Bahía Blanca natal, mientras Federico sigue “peleándola” acá.

Contó que ante el conflicto laboral “no hemos llegada a un arreglo”, y entonces irá a un juicio laboral con Salgado. El peón salteño está siendo asistido por abogados del Juzgado Laboral local y en los próximos días espera poder firmar un poder y así regresar al norte del país donde se encuentra su familia.

El trámite legal incluye los sueldos adeudados desde hace 5 meses, vacaciones, aguinaldo, obra social y “los salarios de mis tres hijos”.

Mientras tanto, pidió ayuda de comida porque “la patrona me dejó tirado, no me pagó nada de los sueldos”. Por ahora pernocta en la vivienda de un familiar en el barrio Abel Amaya. “No puedo estar; no tengo trabajo; no tengo nada”, recalcó.

Quienes puedan colaborar con alimentos para Federico, lo pueden contactar al teléfono celular 291 503-6236.