La polémica foto del impacto del virus que eligió National Geographic

La imagen, que fue tomada por el joven fotógrafo de 28 años Joshua Irwandi en un hospital en Indonesia, muestra el cuerpo de una presunta víctima de Covid-19. Después de la muerte del paciente, las enfermeras envolvieron el cuerpo en capas de plástico y aplicaron desinfectante para evitar la propagación del virus. Acompaña la imagen un artículo de David Beard en el que cuenta que el gobierno de Indonesia tardó en comenzar a luchar contra el coronavirus. Además, consideró que la imagen de Irwandi "humanizó el sufrimiento del virus".

En otra parte de la nota, se enumeran las reacciones que tuvo la fotografía, que no pasó desapercibida. Fred Ritchin, decano emérito del Centro Internacional de Fotografía, consideró: "Aquí tenemos una persona momificada. Te hace mirarlo, sentir terror. Para mí, la imagen era de alguien arrojado, desechado, envuelto en celofán, rociado con desinfectante, momificado, deshumanizado".

Pero la imagen también generó rechazo. Luego de su publicación, un cantante popular acusó al fotógrafo de fabricar la noticia y aseguró que el Covid-19 no era peligroso. A su vez, opinó que no se debe permitir que un fotoperiodista tome una fotografía en un hospital si la familia no pudo ver a la víctima. Finalmente, el cantante se disculpó luego de que la asociación de fotoperiodistas del país considerara que la imagen cumple con todos los estándares periodísticos. Por su parte, Irwandi utilizó su Instagram personal para publicar la foto y contar un poco lo que sintió al observar la imagen.