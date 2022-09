La precaria granja de rehabilitación donde fue detenido "Teto" Medina

Extremadamente precarias y abandonadas son las instalaciones donde funcionaba una granja de rehabilitación, sospechada de presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre, causa que está siendo investigada, y por la que en las primeras horas de este jueves fue detenido el conocido presentador de televisión, Marcelo ”Teto” Medina.

En el marco de la investigación que se lleva adelante, se allanaron 26 centros de rehabilitación por presunta asociación ilícita que no estaban habilitados para funcionar como tales. Lo más llamativo, es que entre los involucrados se encuentra el conductor, quien ejercía funciones como operador socioterapéutico.

La investigación está centrada en el funcionamiento irregular de una comunidad terapéutica, con el nombre de La razón de vivir, para personas con adicciones de la localidad de Berazategui, en la zona sur del conurbano bonaerense, donde "identificaron a unas 200 personas sometidas a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral, mayores y menores de edad".

Teto fue detenido en su domicilio de CABA, en la zona de Palermo, cerca de las 9 de la mañana, por personal de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina. En el plano general, dentro de los allanamientos se detuvieron a 16 personas pero habría alrededor de 20 involucrados en la causa señalados como victimarios.

El procedimiento fue llevado a cabo por la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui de la provincia de Buenos Aires, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, con intervención del Juzgado de garantías N°8 de Florencio Varela, de Adrián Villagra

“Decían que era un lugar adecuado para la internación de los jóvenes que tenían este tipo de problemas, pero la verdad es que no se muestra d esta manera. Las imágenes son extremadamente precarias”, destacaron los periodistas de Crónica HD, mientras mostraban las imágenes de la granja en cuestión.

teto-lugar.jpg

“Explicaron que no solamente los explotan sin pagar absolutamente nada, y en algunos casos los mandan a mendigar, sino que también los tienen viviendo en situaciones infrahumanas”, remarcaron, a la vez que advirtieron que Medina frecuentaba las instalaciones una vez por semana.

El presentador compartió en su cuenta de TikTok varios videos en los que se muestran las actividades que se realizaban en el centro. En uno de ellos se puede ver el trabajo que hacían los internados con maderas, mientras construían un cofre y distintos espacios. “Es un lugar lindísimo, donde los chicos se recuperan, donde todos se recuperan”, dice el Teto en uno de los videos en referencia al centro.

Cabe destacar que Teto tuvo un difícil pasado por adicciones. De hecho, un tiempo atrás estuvo internado para rehabilitarse de las drogas.

“Yo las viví, me hago cargo y soy un tipo muy feliz. A todo el mundo le digo que me equivoqué, pero soy feliz. Me ayudaron muy bien y me acompañó gente que adoro. Me dieron una caja de herramientas que se la traspasó a los chicos que lo necesitan”, había manifestado el presentador, quien en esa oportunidad contó que hace dos años atrás se recibió de "operador socioterapéutico especialista en adicciones", por lo que trabajaba en seis comunidades.

En ese contexto, Adrián Tenca, abogado de Medina, destacó que la acusación contra su defendido “no tiene ningún asidero". "Daba charlas sobre rehabilitación. No tiene ninguna participación en nada de lo que le están imputando. Es una cuestión ajena a él. Servidumbre es una imputación muy fuerte”, sentenció.