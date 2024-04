La primera profecía

Tras hacer sus votos como monja, Margaret, una joven estadounidense, es enviada a Roma para iniciar ahí su vida como religiosa al servicio a la Iglesia. Sin embargo, una vez allí se encuentra de frente con las tinieblas, lo que hará tambalear su propia fe. Descubrirá una conspiración maligna que espera provocar la venida al mundo del mismísimo hijo de Satanás. La trama explora la serie de eventos que se llevan a cabo para que esto suceda y para que Demian pueda empezar a cumplir su destino, todo mientras Margaret descubre que no hay mucho que pueda hacer para detener este plan ya en marcha.

La película de 1976, ganadora de un Oscar por su Banda de Sonido, contaba la historia del embajador de Estados Unidos, su esposa y su hijo, un pequeño llamado Demian que parece ser el ingrediente perfecto para completar a la familia, hasta que el embajador se da cuenta de que ese inocente niño de piel pálida, pelo oscuro y ojos azules podría no ser lo que parece. Demian es el Anticristo, destinado a sembrar el caos y la oscuridad en el mundo. Su padre intenta destruirlo desesperadamente, cosa que no logra. Esto dio pie a dos películas más, en las que vimos a ese niño volverse un adolescente (“Demian: The Omen II”, de 1978) y después un adulto (“The Final Conflict”, de 1981), mientras sus poderes se iban tornando más peligrosos, mientras más personas intentaban acabar con él antes de que cumpliera su destino.

A 48 años del estreno de la primera película de la famosa saga, una nueva historia pretende explorar el momento en el que todo comenzó y cómo fue que Demian llegó al mundo, y quién fue la mujer que se convirtió en su madre biológica, que es algo que no se cuenta en las películas originales. La expectativa generada en torno a este nuevo capítulo es notable, dada la profunda huella que la serie original dejó en el género de horror. La idea de una precuela que profundiza en los eventos previos al nacimiento del Anticristo no sólo atrae a los seguidores de la serie original, sino que también busca captar una nueva audiencia, ansiosa por descubrir los orígenes de uno de los personajes más nefastos del cine.

Nell Tiger Free es la nueva cara principal de la saga. La actriz británica también es conocida por su papel en “Servant”, una de las más exitosas series de terror psicológico, cuyas cuatro temporadas se pueden ver en la plataforma de Apple TV+. En “La Primera Profecía”, Tiger da vida a quien parece ser la madre biológica de Damien. Además de su papel en las anteriores ficciones, Nell también dio vida a Myrcella Baratheon en “Game of Thrones”, por lo que se trata de una intérprete experimentada. A su lado también estarán Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson y Bill Nighy.

CINE TEATRO ESPAÑOL (4, 5, 6, 7, 9 Y 10 DE ABRIL)

21:45 HS. LA PRIMERA PROFECÍA (2D DOBLADA)

CINE TEATRO ESPAÑOL (8 DE ABRIL):

21:45 HS. LA PRIMERA PROFECÍA (2D SUBTITULADA)

Género: Terror

Origen: Estados Unidos

Título original: The First Omen

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 1 hora 59 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Arkasha Stevenson

Guionistas: Tim Smith, Arkasha Stevenson, Keith Thomas sobre una historia de Ben Jacoby basada en caracteres creados por David Seltzer

Producción: David S. Goyer, Keith Levine

Fotografía: Aaron Morton

Música: Mark Korven

Montaje: Bob Murawski, Amy E. Duddleston

Reparto:

Nell Tiger Free (Margaret Daino), Sônia Braga (Hermana Silvia), Ralph Ineson (Padre Brennan), Bill Nighy (Cardenal Lawrence), Tawfeek Barhom (Padre Gabriel), Maria Caballero (Luz Valez), Nicole Sorace (Carlita Skianna)