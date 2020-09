La reunión de Sastre y Sierra "estaba pactada"

“Me sorprende que no salga algún diputado a plantear otra cuestión. Sé que los trabajadores no la están pasando bien, pero eso no habilita a imponer la agenda de los diputados. Yo estoy preocupada en que se sesione, no en que Angel Sierra y Ricardo Sastre pauten los temas a tratar”, dijo esta mañana la diputada provincial Tamara Goic.

La legisladora del Frente de Todos acotó que “hay muchos temas que no se están tratando y no necesitamos que se nos marque la agenda. Los pedidos de juicio político están en la Comisión de Asuntos Constitucionales. No tiene sentido juntarse para ello”, tal como exigió públicamente el titular de la Asociación de Empleados del Personal Legislativo (APEL), quien conminó públicamente a los 27 diputados que traten el martes a las 9 de la mañana los pedidos de juicio político al gobernador Mariano Arcioni.

Goic dijo en LaCienPuntoUno que “no sé si Sierra y Sastre trabajan en forma conjunta, pero sí que esa reunión estaba pactada. No es casual que los haya recibido Ricardo Sastre”. Otro diputado presente el jueves en Rawson en esa reunión fue Carlos Eliceche.

Goic admitió que “es preocupante que no trabaje la Legislatura. El gremio planeaba atraso salarial y medidas de seguridad que no se tomaban y ayer veía a un montón de gente sin respetarlas. Me molesta eso; no es correcto. Sastre es tan responsable de esta situación como Arcioni”.

Admitió que “hay solucionar el tema de los salarios. Es tremendo que el Poder Legislativo esté sin trabajar. Una cosa es el atraso salarial que viene de hace dos años, pero hay otra situación que tiene que ver con el titular del gremio APEL. De repente hay sesiones suspendidas y hoy me entero por los medios que exige una reunión. No me parece que el titular de un gremio sea el que maneje la agenda política. El Poder Legislativo es uno de los tres del Estado. Es tremendo que el titular de un gremio ponga como exigencia tratar ciertos temas para poder trabajar nosotros”.