La San Martín va a ser un centro comercial a cielo abierto

La Municipalidad decidió encarar la reconstrucción de la avenida Rivadavia. El proyecto implica cambiar una estructura que tenía más de 100 años y que permite mejorar el tránsito en una de las vías de comunicación más importantes de Comodoro.

Esta obra era uno de los pedidos más solicitados por la comunidad, así como también qué pasará con la calle San Martín.

Al respecto, el secretario de Obras Públicas municipal, Maximiliano López, explicó que no se realizará un trabajo similar al de la Rivadavia, sino que se trabajará de otra manera, lo que incluirá un centro comercial a cielo abierto.

En diálogo con El Patagónico, el funcionario explicó que entre las calles España y Güemes se realizarán dos tareas diferentes sobre la calzada. En el lado derecho se quitará el asfalto y se lo reemplazará por hormigón para que pueda soportar el peso de los colectivos. La licitación será en los próximos días.

En el lado izquierdo de la San Martín, en tanto, se levantará la calzada y se aplicará una nueva capa asfáltica.

“El proyecto incluirá algunos badenes y paradas de colectivos. Con eso vamos lograr un mejor tránsito en una las de calles más importantes que tenemos en la ciudad”, aseveró López.

Esto permitirá que se pueda dar inicio a la iniciativa de un centro comercial a cielo abierto. “Es un proyecto fantástico que va a cambiar la dinámica del centro de la ciudad. Prevé un ensanche de las veredas e intervenir en las esquinas de Rivadavia y San Martín”, detalló.

El funcionario explicó que una de las principales calles céntricas no será totalmente peatonal por los diversos comercios y bancos que se encuentran allí. “Lo que está hoy no es una peatonal completa, sino un ensanche de veredas importantes porque no podemos sacar todos los vehículos de la zona céntrica por el uso y los requerimientos de los distintos comercios, ya sea en carga o descarga de mercadería. También es una zona donde hay bancos, por lo que sea todo peatonal está prácticamente descartado. Lo que prevalece de un uso peatonal sobre el vehicular es ganar espacio público para disfrutar y recorrer”, destacó.