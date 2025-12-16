Twitter
Facebook
Instagram
Minutouno
Ámbito Financiero
16 de diciembre de 2025
COMODORO RIVADAVIA
Toggle navigation
Home
Regionales
Policiales
País/Mundo
Deportes
Santa Cruz
Espectáculos
Clasificados
Todas las secciones
Home
Regionales
Policiales
País/Mundo
Deportes
Santa Cruz
Espectáculos
Clasificados
De que se habla
INSEGURIDAD
POLITICA
AJUSTE
CULTURA
MALVINAS
FALLECIMIENTO
CALETA OLIVIA
El Patagónico
-
16 diciembre 2025
La SCPL cierra otro año junto a la comunidad
Fuente:
Compartirla
FACEBOOK
TWITTER
WHATSAPP
TELEGRAM
Dejá tu comentario
Las Más Leídas del Patagónico
BUSQUEDA DE PERSONAS
Se conocen nuevos detalles de la desaparición de María San Martín
JUDICIALES
La Justicia libera al trío que asaltó al peón de campo
FUTBOL
"Ingleses, caretas y vendidos": Di María contra Verón
OBRAS PUBLICAS
La reparación del Paseo Costero se hará en enero
SOCIEDAD
Se cayó en el colectivo, la Justicia responsabilizó a la empresa y recibirá una indemnización millonaria