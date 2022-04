Quien fuera el preparador físico de Diego Maradona indicó que en el fútbol actual no hay "destellos artísticos como los del pasado" y señaló que "no veremos la mejor versión de Messi en la Copa del Mundo".

"La Selección argentina no me emociona", dijo Signorini

El preparador físico Fernando Signorini, integrante del cuerpo técnico de Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010, comentó hoy que el seleccionado argentino de fútbol no lo emociona de cara al Mundial de Qatar 2022.

“Prefiero no ser hipócrita y ser sincero: esta Selección argentina no me emociona. No hay selecciones que me emocionen. Yo he visto un fútbol totalmente distinto porque la sociedad también era distinta. Yo no veo destellos artísticos que he visto en el pasado. El fútbol de antes era distinto y mejor. Lo que veo ya lo vi y no lo vamos a ver más”, dijo Signorini sobre el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

“La última Selección que me emocionó fue Alemania en el 2014, cuando arrolló a Brasil 7-1. Hizo alarde de una técnica maravillosa. Después ni hay otra. Equipos, el City de Guardiola, todavía me obliga a estar los 90 minutos frente al televisor soportando lo que en la mayoría de los otros partidos es insoportable”.

“Me cuesta mucho hablar de este Mundial. Es más, no me interesa en estas condiciones el Mundial. Se va a jugar sobre estadios regados por la sangre de 7 mil obreros de la construcción muertos porque esa gente humilde se iguala en la humildad a la mayoría de los papás de los jugadores de Argentina, Sudamérica o Asia”, criticó el PF de Maradona en Napoli y en la previa del Mundial de 1994.

De hecho, Signorini apuntó contra el silencio de los futbolistas porque son los “verdaderos protagonistas” y comentó que le duele porque no “se puede seguir soportando”.

“El jugador es también lo que hicieron con él. Al jugador de hoy lo quieren frívolo, lo quieren estúpido y cuanto más estúpido mejor”, analizó en Súper Deportivo por Radio Trinidad.

Finalmente, el “Profe”, uno de los más prestigiosos del fútbol argentino, opinó: “Estamos viendo una versión esperable de Messi. Sin dudas que no veremos la mejor versión de Messi en Qatar, como tampoco Diego llegó en su mejor versión en el año 1994. En eso las condiciones físicas son determinantes y sobre todo en la alta competencia”.

Además le advirtió a Lionel Scaloni y le pidió que el título logrado en la Copa América no lo obnubile: “Scaloni me hace acordar a él mismo. Solo que hay que tener mucho cuidado porque se exaltó mucho el triunfo en la Copa América. A los mundiales no lo ganan los mejores, en definitiva los que tienen más suerte”.