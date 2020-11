La subsecretaria de Cultura relató cómo es el día a día con COVID

La subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Jimena Cores Oller, utilizó sus redes sociales para detallar su experiencia con el COVID -19 desde hace 21 días y concientizar a las personas a que se cuiden.

Tanto en su cuenta de Facebook como en Twitter aseguró que ya lleva transitando la tercera semana de contagio. "Finalicé mi aislamiento obligatorio preventivo el día 29 de octubre, pero sigo con casi todos los síntomas".

Jimena resaltó que hasta el momento de contagiarse tenía un buen estado físico porque es profesora de danzas, "con lo cual no me cansaba ni agitaba fácilmente”. Pero ahora "tengo mucho cansancio y dolor corporal, dificultad para respirar, dolor de garganta”.

"No puedo caminar 40 pasos sin agitarme ni cansarme, y me sigue costando mucho respirar", aseguró. Además, agregó que se cuidaba mucho "y sin embargo igual me contagié y no sé cómo".

Finalmente solicitó a los ciudadanos que "sigan cuidándose, no es una enfermedad fácil", y le desea mucha fuerza a "todos los que están pasando este difícil proceso".