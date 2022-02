La táctica infalible sobre el uso de preservativos que se viralizó

Muchas veces, los hombres logran convencer a las mujeres de no usar preservativo. La excusa casi siempre es que no pueden sentir. Quieren convencer a la otra persona de que el sexo es mucho más placentero sin preservativo, que están sanos, que confíen. Que si lo usan no sentirán, ¡nada!

Las mujeres, presas de cierta impotencia, se dividen entre: las que por temor a no verlos más (si es primera cita) lo hacen sin importar consecuencias, confiando; y las que tratan y lo intentan, pero no obtienen resultados.

Sin embargo, un chat entre amigas que se viralizó en las últimas horas, muestra una táctica para que los hombres usen protección.

"Él dijo que no tenía preservativo", dice una de las chicas, y la otra le responde: "Y qué le dijiste". La respuesta de la chica fue infalible. "Le dije que estaba bien, que estoy lista para ser mamá. Luego de decirle eso, él hizo aparecer mágicamente un preservativo que dijo que no tenía".

El chat fue publicado en la cuenta de Brujas Femenistas y generó todo tipo de comentarios.