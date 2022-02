La terrible frase de Almendra a Battaglia antes de abandonar la práctica 

La mañana de Boca comenzó con un verdadero escándalo. Agustín Almendra y Sebastián Battaglia protagonizaron un tenso cruce que terminó con el futbolista dejando la práctica por lo ocurrido. Las versiones indican que el joven jugador comenzó la jornada molesto con el entrenador y explotó con una lapidaria frase.

"Ganaste todo, pero como DT sos un desastre", le dijo adelante de todos los compañeros e inmediatamente dejó la práctica. La molestia de Almendra tiene que ver con que perdió mucho terreno en los últimos meses, este lunes ocupó el equipo de los suplentes y hasta discutió con algunos compañeros. El entrenador se interpuso y le dijo "si no te gusta, andate", pero lejos de quedarse callado le respondió: "Cerrá el or.. vos que no sos el DT, a vos te manejan", según contó Martín Arévalo.

Lejos de bajar el tono del cruce, el volante se fue de la cancha, se subió a su auto y se fue del predio ante la sorpresa del resto del plantel que no podía entender su reacción. Está claro que luego de lo sucedido, Almendra quedó descartado para el partido por Copa Argentina y, quizás, sean sus últimos días como jugador xeneize.

No es la primera vez que ambos se cruzan. Durante la pretemporada también hubo chispazos por la ubicación donde Battaglia quiso usarlo y hasta se perdió el duelo con Colo Colo por esa razón. Poco después volvió la calma, Almendra entró nuevamente en consideración pero al parecer alguna ceniza quedó encendida y se reavivó el fuego.