La UCR apoya a Dulio Monti para reemplazar a López

Así lo aseguró Jacqueline Caminoa, presidenta de UCR Chubut. También manifestó que Juntos por el Cambio no sufrirá modificaciones en el resto de la provincia.

La pornográfica imagen del todavía diputado por Juntos por el Cambio, Antonio Sebastián López, pidiendo coimas continúan generando rechazos en la política de Chubut. El exdelegado de ANSES en Puerto Madryn no renunció todavía a su banca pese al pedido de las autoridades del Pro en Chubut, mientras se especula con quién podría llegar a ser su reemplazo en la Legislatura.

Según Jacqueline Caminoa, presidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) en Chubut, el cargo le correspondería a ella pero tiene que ser un hombre para respetar la ley de paridad de género que establece que el reemplazo debe ser una persona del mismo género.

El nombre es entonces el de quien iba quinto en la boleta presentada en junio del año pasado y que por ello quedó como segundo suplente: Dulio Danilo Monti.

De este modo, se echaría por tierra con el intento del PRO de retener para su partido liberal la banca, a través de la exdelegada de Migraciones de Rawson, Sonia Cavagnini.

Caminoa –dirigente de la Comarca Andina que fue diputada provincial en el anterior periodo parlamentario- considera que López debe dar un paso al costado urgente.

“Yo entiendo que debe renunciar, pero eso no lo podemos definir nosotros. El tema fue a la Justicia y él asegura que ha hecho una contradenuncia porque considera que hubo una extorsión. Eso no nos consta y no sabemos a quién acusa”, afirmó.

En diálogo con El Patagónico, la presidenta de la UCR Chubut subrayó que “él dice que el video es viejo. Lo justifica y lo pone en un lugar más comprometedor porque él era delegado de ANSES. Era funcionario nacional”.

POSIBLES CAMBIOS

El caso López representa un parteaguas para la alianza liberal de Juntos por el Cambio. Desde ambos sectores coinciden que la unión continuará, pero dejan la puerta abierta para el futuro teniendo en cuenta la próxima elección de medio término, donde Chubut renueva tres senadores y dos diputados nacionales, ya que concluyen los mandatos de Mario Pais, Alfredo Luenzo, Nancy González, Gustavo Menna y Rosa Rosario Muñoz.

“Ayer (por el martes) tuvimos conversaciones todo el día con (Ignacio) Torres (titular del Pro en Chubut) y sabemos que en Comodoro, Rawson y Pirámides, donde se comparten concejales de PRO y UCR, hay un buen diálogo, pero en muchos casos ha pasado que se puede romper la alianza, incluso dentro del propio partido”.

Caminoa añadió que “entiendo que la sociedad nos va a pedir que conformemos una oposición fuerte que no sea un solo partido. El mundo tiende a generar frentes; ya no son solo los viejos partidos que van a las elecciones sino que se ve que hay políticas de frente. Eso se verá. Se va a decidir en la convención en un pleno y se verá cómo se avanza”.

Apuntó la dirigente que “nosotros entendemos que el radicalismo tiene que ser la columna vertebral de cualquier alianza o frente que se conforme porque es un partido que tiene territorio, liderazgo y varios intendentes que ha venido creciendo”, en referencia al radatilense Luis Juncos, por ejemplo.

“Tenemos buenos intendentes y diputados que han realizado una labor importante, y eso nos ha generado un marco de credibilidad. El trabajo del diputado nacional Menna ha sido impecable. Entiendo que estamos en una buena posición para liderar cualquier frente que se conforme y que la convención esté dispuesta a confirmar”, cree Caminoa.