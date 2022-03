La UCR de Comodoro busca una opción "no peronista"

Miguel Echaniz, nuevo presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical de Comodoro Rivadavia por la lista Marea Republicana, resaltó el alto nivel de participación que permitió duplicar el total de electores respecto a la última interna.

“Alcanzó lo que esperábamos, votaron el doble de las anteriores. Hubo 800 personas que se movilizaron”, destacó el nuevo titular, que obtuvo un 73% de adhesión.

Echaniz anticipó la creación de secretarías específicas que se abocarán a temas como Educación, Salud, Seguridad, Mujer y Juventud. “Hay que darle una dinámica al partido y que demuestre que quiere recuperar la participación del radical”. Reconoció que es necesario tomar posición desde el partido para recuperar la vida política. “Las personas por sí solas no pueden cambiar nada, hay que trabajar en equipo”.

“Vengo de una larga militancia en los barrios. Quizás haya temas que me queden grandes y pueda hacer agua pero en Comodoro hay problemas que son de fácil solución; sólo que al vecino común se la complican y le dan muchas vueltas. A veces un vecino que tiene un problema no encuentra un lugar en donde reclamar. Me voy a dedicar a eso, al contacto con la gente”.

Echaniz no descartó la posibilidad de acompañar al intendente de Rawson Damián Biss para presidir el partido a nivel provincial.

“Tenemos que fortalecer el partido y hacerlo crecer. Si tiene que ser Biss, que sabemos lleva una buena intendencia, hay que levantar esa bandera y acompañarlo. No podemos seguir con las peleas que no llevan a nada porque los radicales se tienen que amigar. Tenemos que respaldar a quienes ocupan cargos públicos ya que esos espacios nos darán la posibilidad de poder acceder a un lugar político desde el cual podremos ayudar a la gente. Sea Biss u otro, si es radical debe ser bienvenido”.

En cuanto a la continuidad del radicalismo con el PRO a través de Juntos por el Cambio, pidió continuidad pero a partir de un “fortalecimiento” partidario.

“La UCR tiene que hacer el cambio y trabajar en una construcción seria y confiable. Tenemos dos años en los que podemos construir una alternativa distinta no peronista. Todo debe surgir desde la confianza, hay que demostrarla para que la ciudadanía después te pueda evaluar”.

Echaniz encabezó la Lista 1 junto a Carolina Bórquez al Comité Departamental; los candidatos al Comité Provincia son César Herrera y Leticia Vargas mientras que Gustavo Menna, Cristina Cejas y Tomás Buffa encabezan el listado de candidatos a convencionales provinciales.