La Universidad continúa sin servicio de limpieza

La basura se acumula en los cestos de los pasillos en la sede Comodoro Rivadavia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). La mayoría de los baños permanece cerrado debido al olor por la falta de limpieza. Los carteles pidiendo que la empresa Sumajet abone los sueldos de marzo y las vacaciones de las dieciocho trabajadoras se multiplican por las instalaciones. Ese es el panorama que vive la casa de altos estudios.

La tarea de limpieza está tercerizada desde hace varios años en la sede local de la Universidad. Según las autoridades, de esa manera se garantiza el servicio y mantenimiento del edificio. Sin embargo, la situación se complicó en las últimas semanas. Las empleadas de Sumajet –su propietario es Alejandro Rodríguez, quien vive en Mendoza, y dejó una delegada en Comodoro Rivadavia, según las fuentes consultadas por El Patagónico- notificaron al rectorado que no habían percibido sus haberes y que la compañía también le debía sus vacaciones.

De acuerdo con la palabra de las afectadas, la institución les comunicó que había transferido el dinero a la empresa en tiempo y forma. Pero el pago a las trabajadoras nunca se efectivizó, la compañía no contestó y comenzaron las medidas de fuerza. La primera acción fue poner carteles para exigir el pago de sus haberes para después hacer visible su reclamo en los medios de comunicación.

“La empresa está hace un año en la Universidad y no nos pagó nada. Nos deben las vacaciones y marzo”, subrayó Mirta, una de las damnificadas, en diálogo con Tveo Comodoro. La empleada de Sumajet también describió que en el grupo hay madres que son sostén de hogar y embarazadas, que fueron despedidas sin causa.

Además, apuntó contra Lidia Blanco. “Es una rectora que dice salir a defender a las mujeres, pero en este caso no dice nada. Nos da bronca que diga que ‘la mujer acá, la mujer allá’, pero no las defiende. La vemos por todos los canales defendiendo a la mujer y acá no aparece. Queremos que vengan a ayudarnos. Necesitamos comer”, cuestionó la trabajadora.

A partir del reclamo que se visibilizó públicamente durante la última semana, las empleadas habrían recibido presiones para que no siguieran hablando a través de los medios de comunicación. Pero el problema siguió escalando. La retención de servicios tiene como consecuencia que la basura no se retirara de los pasillos y que los baños se tornaran inutilizables. Incluso algunas facultades decidieron suspender parte de sus actividades.

Mientras tanto, la Agrupación de Estudiantes Independientes (AEI) utilizó sus fondos para comprar elementos de limpieza e higienizar los baños de la planta baja. Los alumnos tomaron fotos para graficar la situación y concientizar sobre la problemática.

A todo esto, el rectorado emitió un comunicado informando que la situación estaba regularizada. Sin embargo, la retención de servicios continuó a lo largo de la última semana, la basura se siguió acumulando en los cestos y la mayoría de los baños permanecieron cerrados por la falta de limpieza.

En la continuidad de su demanda, las trabajadoras no cumplen con su horario habitual y los carteles en reclamo al pago en tiempo y forma de sus salarios siguen estando en los pasillos.

“La higiene no es la mejor, pero sí hay algunos parches. No está solucionado el tema, pero se están gestionando algunas cosas. El rectorado salió a decir que estaba solucionado y está lejos que sea así”, cuestionaron desde el ámbito estudiantil y sostuvieron: “hay un silencio para que esto no se maximice”.