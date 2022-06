La Universidad realizó sus primeros actos de colación pospandemia

Después de casi dos años, la sede de Comodoro Rivadavia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) volvió a realizar un acto de entrega de diplomas.

Las medidas dispuestas por el COVID-19 implicaron que se suspendieran las ceremonias y muchos egresados no pudieran completar su etapa de estudios de grado. Sin embargo, el avance de la vacunación permitió que las actividades volvieran a su normalidad. La apertura generó que se desarrollen actos académicos en las sedes de Puerto Madryn, Trelew y Esquel. Mientras que Comodoro fue el lugar escogido para cerrar esta vuelta de la entrega de diplomas.

WhatsApp Image 2022-06-10 at 6.54.21 PM.jpeg

La primera jornada se desarrolló el jueves y estuvo presidida por la rectora Lidia Blanco. En tanto, el segundo acto se realizó este viernes y fue regido por el vicerrector Walter Carrizo. Ambas ceremonias contaron con espectáculos de los talleres de folclore y tango de la casa de altos estudios. El primero está dirigido por Elba Mansilla y Héctor Andrade y el segundo está a cargo de Maximiliano Arratia y Flavia Santander.

Un dato para destacar es que, entre quienes recibieron sus diplomas, se encontraron los cuatro primeros egresados de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud: Chiara Lucia Arcioni, Melisa Andrea Botha, María Belén Paillalef y Lucas Eloy Taboada.

APRENDER EN PANDEMIA

En este marco, la rectora de la UNPSJB destacó la labor educativa durante la pandemia y valoró la incorporación de la tecnología para el dictado de actividades. “El uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje no estaba siendo aprovechado en toda su dimensión, pero esta situación nos permitió poner en valor su uso y la necesidad de ampliar y profundizar. Más allá de que hoy estemos transitando la presencialidad, no debemos dejar de lado los logros obtenidos, que son producto del esfuerzo y del compromiso de estudiantes, docentes, no docentes y equipo de gestión, que tuvieron además un fuerte acompañamiento del Estado Nacional que a través de políticas claras facilitaron esta transición”, consideró.

WhatsApp Image 2022-06-10 at 6.54.09 PM.jpeg

Asimismo, Blanco ponderó que, a través de los programas de terminalidad implementados en cada unidad académica, muchas personas pudieran graduarse y agradeció a los consejeros de cada una de las facultades y del consejo superior que aprobaron reglamentaciones de excepcionalidad que garantizaron el acceso al sistema educativo en el medio de un panorama tan complejo.

“Hoy estamos celebrando, no solo la culminación de un proyecto formativo, estamos celebrando el volver a encontrarnos en este espacio que tiene mucho valor simbólico que es el Aula Magna. El espacio donde los recibimos y en el que también los despedimos, fruto del esfuerzo, con el título que hoy se llevan, junto a sus familiares, junto a sus seres queridos y recordando a muchos que no están. Hoy, es la Uni vestida de pueblo”, aseveró la rectora de la casa de altos estudios.