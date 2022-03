"La víctima de violencia de género nunca debe ir sola a hacer la denuncia"

La abogada Raquel Hermida Leyenda habló sobre los cambios necesarios en la Justicia en el marco del Día Internacional de la Mujer. También denunció que no se cumplen con los protocolos para proteger a quienes denuncian abuso sexual.

"La ley no necesita grandes modificaciones. Lo que se necesita es cambiar el procedimiento de la denuncia con una norma procesal, no es una cuestión de derechos, es una cuestión de procesos", explicó a cronica.com.ar Raquel Hermida Leyenda, abogada especialista en violencia de género y abuso sexual.

"Las leyes de protección a la víctima en materia procesal son muy malas. Lo que siempre se debió haber pedido so. los mismos derechos que tiene el imputado. Ni más ni menos, los mismos. Que se le notifique de todo a la querella o al particular danmificado, por ejemplo, que los derechos. sean iguales que los son para el imputado", reclama la abogada entre los puntos que ella considera que deberían modificarse.

"Entiendo la violencia de género desde los derechos humanos, las garantías constitucionales, no quiero por supuesto más derechos que los hombres, sino los mismos por eso repito el particular damnificado debería tener los mismos derechos que el imputado y no es así. Hay leyes especiales que protegen a la víctima y en realidad la discriminan de un proceso penal”, afirma.

En cuanto a las víctimas de abuso sexual la especialsita sostiene: "Debería cumplirse con los protocolos por los cuales las víctimas deberían entrar acompañadas por quienes ellas se sientan cómodas a cada extracción de ADN y revisión, por ejemplo, eso actualmente no ocurre. Yo lo denuncie".

Cuando una mujer va a hacer la denuncia por violencia de género el consejo de la abogada es: "La víctima de violencia de género debería pedir asesoramiento previo y nunca ir sola a hacer la denuncia. Por eso siempre les digo que vayan con algún organismo social, alguna amiga que existe otra violencia que es la violencia institucional donde cada integrante del poder judicial cuida su trabajo y pretende que este sea cada vez menos engorroso y de alguna manera respondiendo a sus órdenes".

"En nuestro país todavía se le sigue pidiendo a los jueces civiles las medidas cautelares la prohibición de acercamiento o exclusión del hogar. Son los jueces penales o el juez ante quien haya recaído la denuncia quien debería llevar todo el proceso, no solicitando a la víctima que vaya a distintos fueros y busque diferentes abogados para asesorarla", considera.

Todo imputado tiene derecho a la defensa. Pero muchas veces los profesionales buscan desacreditar a la víctima denigrandola, hurgando en su vida privada. Ante la pregunta de si hay límites, Hermida Leyenda afirma: "Abogados deberían actuar desde el punto de vista técnico sin hacer mención a las víctimas ni ventilar cuestiones del proceso. Igual hay un límite que es el Colegio de ética profesional pero que lamentablemente no se cumple, es parte de la violencia institucional, el tratamiento que le dan a la víctima los abogados de los imputados".

Fuente: crónica.com.ar