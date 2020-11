"La zonificación minera es parte de la discusión que se empieza a dar"

El presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut, el geólogo Gerardo Cladera, expresó su satisfacción con el Plan Estratégico Minero Argentino que presentó el Gobierno Nacional la semana pasada y en cuyo marco el gobernador Mariano Arcioni expresó su decisión de avanzar con el desarrollo de la industria en la Meseta Central del Chubut.

En este sentido, Cladera manifestó la expectativa por la zonificación, prevista en el artículo 2° de la Ley 5.001; y expresó la necesidad de discutir proyecto por proyecto, ya que, explicó, la minería tiene características distintas según del mineral del que se trate.

En relación con el lanzamiento del Plan Estratégico Minero Argentino, en declaraciones a LU 17 Radio Golfo Nuevo de Puerto Madryn, Cladera, que participó como titular de la CAPEM, dijo haber quedado “gratamente sorprendido porque Arcioni fue el primero de los gobernadores en hablar; y mencionó que está dispuesto a discutir cómo se va a realizar la minería en Chubut”.

Y agregó que “al mencionar la zonificación”, Arcioni “le está dando las herramientas al artículo 2° de la ex Ley 5.001 (actualmente lleva el número XVII-N° 68) que daba 120 días para realizar una zonificación. Creo que es lo que nos ha quedado pendiente y es parte de la discusión que se empieza a dar”.

La iniciativa nacional “es un plan del cual veníamos escuchando la estrategia del Gobierno Nacional que, en medio de la crisis, está planificando minería para 30 años”.

Minería para más de 30 años

Sin embargo, al aludir a las palabras de Arcioni que habló de actividad para los próximos 50 años, Cladera explicó: “Cada vez que hablamos de minería en Chubut hacemos mención a los proyectos de Santa Cruz, y ponemos a Cerro Vanguardia como ejemplo. Porque cuando arrancó el proyecto, en 1994, tenía recursos para 10 años, pero todavía sigue en marcha y le quedan muchos años más”.

En la zona de la Meseta del Chubut, indicó, el Proyecto Navidad, “está proyectado en primera instancia para 20 o 25 años, pero como falta explorar a sus alrededores es un proyecto, siempre lo hemos dicho, para más de 40 años”.

Acerca de la discusión social en relación con la industria, Cladera indicó: “Creo que el gobernador Arcioni vino madurando su posicionamiento con respecto a la minería, al igual que muchos chubutenses, y que hizo unas declaraciones muy sensatas. No podemos hablar de minería sí o minería no. Tenemos que ver qué minería y cómo la hacemos en todo el país”.

“Esa es -agregó- básicamente la propuesta del Gobierno Nacional: el gobernador la ha entendido perfectamente, porque si hubo palabras que se pronunciaron en el lanzamiento fueron medio ambiente, sustentabilidad, empleo local y diálogo. Creo que con esas premisas de desarrollo de proveedores y de inversiones muy importantes es el diálogo que tiene el gobernador Arcioni con el ministro (de Desarrollo Productivo de la Nación) Kulfas”.

“Es la base misma de la discusión que llevamos adelante desde la CAPEM: no si hacemos minería o no, sino cómo”, enfatizó.

Inversión, empleo y ambiente

Durante la presentación del Plan Estratégico, se habló de inversiones en el país por 27.000 millones de dólares. Al respecto, Cladera precisó: “Hay muchos proyectos en San Juan, Catamarca, Jujuy con el tema del litio, aquí en Chubut, en Santa Cruz. La suma de esos proyectos que están factibilizados y a un pasito de entrar en explotación da esos números. Y las cifras de empleo son tremendas”.

En relación con las premisas de la iniciativa nacional, resumió que “se basa en el medio ambiente, entendiendo el reclamo de las personas que están en contra de la actividad; luego en el empleo local, sobre todo con desarrollo de Pymes, que tienen que invertir para lograr que casi todo lo que se emplee en la actividad sea elaborado en la Argentina; cuestiones de género, dándoles más participación a las mujeres, que ya la tienen pero es incipiente; y a todo lo que se produzca en el país darle en lo posible valor agregado”.

Minerías distintas

En este marco explicó: “La discusión inicial, cuando asumió el presidente Alberto Fernández, era cómo se desarrolla la minería y dialogar proyecto por proyecto. No todos los proyectos son iguales. No es lo mismo la minería de litio que la de cobre”.

“Sin duda -enfatizó- no es lo mismo extraer litio y no procesarlo. Tenemos en Chubut un ejemplo muy claro de valor agregado, que es Aluar. Si eso se pudiera llevar adelante en todas las matrices productivas mineras sería fantástico”.

Y agregó: “Pero esto es paso a paso. Hay que ver qué minerales tenemos, discutir proyecto por proyecto, y luego ver qué valor se le agrega a la cadena de explotación, sobre todo para ver cómo podemos desarrollarnos los proveedores”.

Consideró que “se le dice ‘No’ a la minería y se da por sentado que todos los proyectos utilizan cianuro. No es así. Tampoco todos tienen el mismo volumen, ni la misma ganancia, porque dependen del valor de los minerales que se extraigan. Es muy variable. Lo vemos todos los días con el tema del dólar: es algo similar, ya que los commodities también varían según distintos factores. Nos pasó con el tema del petróleo no hace más de 6 meses, que se cayó el precio porque no había demanda”.

Proyecto por proyecto

Cladera hizo hincapié en que “la discusión proyecto por proyecto es necesaria”, ya que “tenemos que discutir qué proyectos son de bajo riesgo ambiental y cuáles son de alto riesgo ambiental”. En esos casos, dijo, “se tendrán que discutir con mayor precisión y, sobre todo, con una gran inversión en el control. Porque hoy, con la tecnología existente, podemos hacer controles online”.

En este punto explicó que “ya no se hace más la minería de la década del ‘70. Hoy San Juan, por ejemplo, tiene todos los monitoreos con sensores en cada lugar estratégico y cámaras desde donde se ve todo el proceso de manera permanente y online, además de tener los supervisores ambientales en terreno”.

“Es una minería transparente”, dijo, y planteó la posibilidad de “que toda la población tenga la posibilidad de ver el agua que se están consumiendo”.

Valoró Cladera, que “el Gobierno Nacional se pone al frente de una actividad absolutamente legítima y necesaria para el trabajo, para las comunidades pequeñas y del interior que están en general en zonas muy alejadas. Nosotros mismos estamos a 350 o 400 kilómetros de la posible explotación de Navidad”, en alusión a la distancia desde Trelew o Puerto Madryn.

“Estamos muy satisfechos por la iniciativa del Gobierno Nacional y por las palabras del gobernador Arcioni que por primera vez habla de la actividad minera como una salida para muchísimas personas, tanto en la zona de la Meseta como en otras localidades aledañas”, dijo. “Me imagino que rápidamente va a llamar al diálogo, a la participación de los actores que opinan de una manera y otra, para terminar dando un marco de zonificación que estará centrado en la zona de la Meseta Central”, agregó.

Y finalizó: “No se puede esperar más una nueva matriz productiva. Hay que abrir los frentes que tenemos. Los recursos minerales enterrados no valen nada. La única manera de que tengan un valor es que esta industria se lleve adelante. Y muchos estamos esperando la posibilidad de tener más trabajo”.