Tras ver el video nuevamente y en detalle, la actriz afirmó que cree la versión del joven, quien manifestó que no tuvo mala intención, y que la situación está más que aclarada.

Lali cree que en el roce no hubo mala intención

Luego de la polémica por la situación de supuesto acoso que había vivido Lali Espósito en Qatar, la cantante tuvo la oportunidad de hablar con el joven protagonista del desagradable mal entendido y aclarar lo sucedido. “La verdad, le creo. Vi el video y no sentí que fuera intencional”, sostuvo la actriz luego de que el apuntado expusiera el mal momento que vivía y pudiera contar su punto de vista.

De esta manera, la intérprete de “Disciplina“ despejó las dudas en un mensaje que le envió al periodista Ángel De Brito, en diálogo con LAM. Fue luego de ver en detalle el video y explicar que no cree que la actitud del muchacho, que no se sabe su nombre, haya tenido mala intención.

Previamente, las redes sociales se habían inundado de mensajes de odio hacia el joven en un contexto que buscaba condenar la supuesta situación. Fue ahí cuando el chico decidió comunicarse con la popular artista, contarle lo que vivía, defenderse y expresar que no había tenido ninguna mala intención.

“Hola Lali, ¿cómo estás? Soy la persona que estaba sentada en la cancha, atrás tuyo, en la final del Mundial. Estuve y estoy viendo los videos que salieron en las redes y en los medios, es totalmente falso lo que se está diciendo, yo estaba con mis amigos viendo los penales abrazado a uno de ellos y perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos me sostuve un segundo en tu cintura como está claro en el video”, escribió el joven que no quiso entablar relación con los medios de comunicación y prefirió contactarse directamente con la cantante.

Y continuó: “Estuve en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver a Argentina campeón. Jamás haría algo como de lo que me están acusando. Nunca tuve este tipo de problemas en mi vida. La estoy pasando muy mal por las cosas que se dicen sobre mí”.