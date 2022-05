Lali Espósito defenestró a Cris Morena

Lali Espósito está en el mejor momento de su larga carrera profesional, truinfa en la actuación con su participación en “Sky Rojo”, serie de Netflix que se grabó en España y en el plano musical la está rompiendo con el lanzamiento de su nuevo disco "Disciplina" que presentará en Buenos Aires con una serie de shows en el estadio Luna Park.

Lo cierto es que, más allá de su exitoso presente, la cantante y actriz no se olvida ni reniega de sus raíce, al contrario. Siempre las destaca, para bien o para mal. En ese sentido, en una nota que le dio a un medio de España, habló de lo que era "el mundo Cris Morena", del que salió, y confesó que muchas veces se sintió "usada" por la industria del entretenimiento.

En díalogo con el sitio digital "Yasss", Lali consideró que "sin dudas, hoy se habla de otras historias sobre las mujeres. Hay otros cuerpos en pantalla, hemos avanzado en algunas cuestiones, como debe ser, y parecía que era algo imposible. Yo vengo de trabajar en el mundo de Cris Morena, que es lo más estético que existe, donde son todos bonitos... Sin dudas, conozco, he tocado esa tecla, como he tocado otras teclas de adulta".

La frase, que algunos consideraron crítica hacia la productora donde dio sus primeros pasos y de la que salieron tantas figuras que hoy dan vueltas por los escenarios y los canales del país y de buena parte del mundo, se completó con otra fuerte afirmación de la morocha. "Vengo de hacer "El fin del amor", donde la premisa era otra, y los actores y actrices eran por su interpretación y lo que representan y la energía que tienen, y no por qué cara tengan. Entonces, creo que eso se maduró, en mí, se maduró con el tiempo".

En este sentido, el año pasado, Cris Morena fue invitada al programa “Los Mammones” que conducía Jey Mammon por la pantalla de América, y allí fue acusada entre otras cosas de gordofóbica al señalare al conductor que él no podría haber interpretado de los que hacían en sus productos. La empresaria fue ampliamente criticada en las redes sociales, donde se recordó que, en sus programas, por ejemplo, se marcaba la diferencia "entre las divinas y las populares".

En otra parte de la entrevista que le dio a la periodista a "Yasss", Lali consideró que el límite a la hora de mostrar su cuerpo "es muy personal, no se cuál es. Ahora me puse este vestido que me parece muy sexy pero me siento cómoda acá. Si hay un otro que por algún motivo cree que le conviene que yo esté mostrando más o menos mi cuerpo, eso no lo sé, pero cuando yo diseño los trajes de mis shows decido que me voy a poner si me siento segura de la decisión que tomo con respecto a la imagen. Creo que uno lo siente".

En ese mismo sentido, remarcó que "yo me he sentido usada a nivel imagen un montón de veces, pero me di cuenta y pude entender lo que estaba pasando. Es verdad que todavía vende un culo, y que hay una exigencia a nosotras en cuestiones de la imagen".