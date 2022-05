Lanús Infantil irá por un lugar en la final de C-15

El equipo C-15 de Lanús Infantil de Comodoro Rivadavia irá este viernes por la tarde en busca de un lugar de la final del Torneo Nacional Sur de Futsal que se disputa en Caleta Olivia.

Será cuando se enfrente desde las 18 con el local Sindicato Petrolero en un partido que se jugará en el gimnasio “Francisco ‘Pancho’ Cerdá.

En los cuartos, y en duelo entre equipos comodorenses, Lanús derrotó 4-2 a Juanes Motos y de ese modo selló su pasaje para las semis. Sindicato Petrolero de Caleta Olivia venció 6-2 a UTHGRA Azul de Ushuaia y así pasó para jugar por un lugar en la final del certamen.

La otra semifinal la protagonizarán desde las 16, Club Alemán de Mendoza y El Trébol de Las Heras. El elenco mendocino, que en cuartos venció por penales 3-2 a MyL de Comodoro Rivadavia –habían igualado en 3 en el alargue-, jugará con el elenco lasherense, que derrotó 4-2 a Club La Amistad de Ushuaia.

Por su parte, en la categoría C-17, habrá duelo comodorense entre El Lobito y Club Los Ases quienes se medirán a las 12. El primero venció en octavos 2-0 a Club La Academia de 28 de Noviembre, mientras que el segundo le ganó 3-2 a San Martín de Río Grande.

Los otros partidos de cuartos de final serán: Club Sportivo de Río Grande vs Deportivo Cachito de 28 de Noviembre, Club Comercio de Ushuaia vs La 2001 Futsal de San Julián y Real Madrid de Río Grande vs HAF de Ushuaia.

Este mismo viernes, pero a partir de las 20, se estarán celebrando las semifinales, también en el gimnasio “Pancho” Cerdá.

…………………

Panorama C-17

JUEVES – 8VOS DE FINAL

Gimnasio “Francisco ‘Pancho’ Cerdá

- Club Alemán 0 / Club Sportivo 2.

- Club Amistad 2 / Deportivo Cachito 3.

- La 2001 Futsal 3 / Juanes Motos FS 2.

- Club Comercio 1 (3) / Club Universitario 1 (2).

- San Martín 2 / Club Los Ases 3.

- El Lobito 2 / Club La Academia 0.

- Real Madrid 4 / Casa Magallanes 2.

- HAF 2 / Lanús JR Futsal 1.

VIERNES

Gimnasio “Francisco ‘Pancho’ Cerdá”

9:00 Club Sportivo (D) vs Deportivo Cachito (E) 4tos (4).

10:30 Club Comercio (A) vs La 2001 Futsal (H) 4tos (1)

12:00 El Lobito (B) vs Club Los Ases (G) 4tos (2)

13:30 Real Madrid (C) vs HAF (F) 4tos (3)

20:00 (1) vs (4) Semifinal

22:00 (2) vs (3) Semifinal

SABADO

Gimnasio “Francisco ‘Pancho’ Cerdá”

19:00 Tercer puesto

21:00 Final.

………………….

Panorama C-15

JUEVES - 4TOS DE FINAL

Gimnasio “Mirta Rearte”

- MyL 3 (2) / Club Alemán 3 (3).

- Club La Amistad 2 / El Trébol 4.

- Lanús Infantil 4 / Juanes Motos 2.

- Sindicato Petrolero 6 / UTHGRA Azul 2.

VIERNES – Semifinal

Gimnasio “Francisco ‘Pancho’ Cerdá

16:00 Club Alemán vs El Trébol.

18:00 Sindicato Petrolero vs Lanús Infantil.

SABADO

Gimnasio “Francisco ‘Pancho’ Cerdá”

15:00 Tercer puesto.

17:00 Final.