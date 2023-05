Larreta: "el centralismo no es porteño sino del gobierno nacional"

“¿Y yo que tengo que ver? dijo sonriente en principio cuando este medio le hizo referencia a las beneficios que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación al interior del país, resaltando que “el centralismo no es porteño sino del gobierno nacional”.

Para refrendar sus dichos sostuvo que en rigor, “la discusión es entre el gobierno nacional y las provincias. Somos unitarios (como país), porque los recursos se concentran en el gobierno nacional” reiteró.

Tras ello sostuvo que “la vocación de volver a ser un país federal supone primero rediscutir la coparticipación y contemplar las asimetrías que tenemos por ejemplo con una provincia como esta que queda muy lejos de los grandes centros de consumo y de los puertos por donde salen los productos hacia países centrales”.

“Por ello tenemos que hacer grandes inversiones en infraestructura, achicar los cosos de logística y el costo de vida para volver a equilibrar el país”, puntualizó.

“VENGO A APRENDER”

Larreta llegó alrededor de las 17:00 a la ciudad del Gorosito que es uno de los bastiones del kirchnerismo santacruceño y en principio mantuvo en un ámbito privado una charla con parte de los referentes de la estructura partidaria de JxC que en esta provincia se denomina Cambia Santa Cruz.

Luego ofreció la conferencia de prensa acompañado por uno de los precandidatos a gobernador, el reconocido periodista Mario Markic; la diputada nacional Roxana Reyes; el intendente de Las Heras, José María Carambia y el presidente de la estructura provincial del PRO, Roberto Parson, quien arribó procedente de Río Gallegos.

Sus declaraciones sobre diferentes temas tuvieron similitud con lo que había expresado en la ciudad chubutense, entre ellas la relacionada la crisis educativa, indicando al respecto que es “dramático” que en Santa Cruz ya se haya perdido 35 días de clases por el conflicto que llevan adelante los docentes en reclamo de un salario digno.

Luego, englobando todas las dificultades que afronta la Patagonia, dijo que está desvalorizada a pesar de ser una región con tantas riquezas, por lo cual se comprometió a darle “mucha fuerza si los argentinos e eligen presidente”, ironizando luego a Alberto Fernández, ya que como Jefe de Estado nunca vino a Santa Cruz, en cambió él (Larreta) al menos tenía la deferencia de venir “para escuchar a los vecinos y conocer las realidades”.

“Yo vengo a aprender y quiero conocer cada rincón de la Argentina y ver sus realidades, no que me las cuenten o me manden un informe y, aunque igual lo leo, prefiero ver a la gente con los ojos y preguntar”, afirmó.

LARRETA3.JPG

POLITICA EXTERIOR Y MALVINAS

Más adelante, este medio le solicitó que diera a conocer su estrategia en materia de política exterior y de manera particular lo concerniente a la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas.

Sobre el primer punto aludió, en el aspecto comercial, a la necesidad de instrumentar mecanismos que apunten “a vender productos argentinos a todos lados. Necesitamos una política comercial agresiva que los embajadores sean vendedores y salgan con la valijita a ofrecer nuestros productos en todo el mundo, sobre todo alimentos, porque hoy los mercados que más están creciendo para la Argentina son solamente los del sudeste asiático como Vietnam, Indonesia, China y la India”.

Respecto al archipiélago, dijo que “tal como lo dice la Constitución, debemos defender nuestra soberanía sobre Malvinas”.

“Y vamos a reclamar de manera pacífica en todos los foros internacionales nuestra soberanía, a la cual nunca resignaremos. Vamos a pelearla en Naciones Unidas y en cuanto foro internacional exista”, afirmó.