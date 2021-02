El sector de la Asociación Trabajadores del Estado que responde a Guillermo Quiroga notificará mañana a la Secretaría de Trabajo la continuidad del paro de actividades. "Si no hay auxiliares vacunados y con sueldos no vamos a levantar la medida de fuerza" aseguran.

"Las clases no arrancan si no les pagan a los auxiliares de la Educación"

Guillermo Quiroga, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), señaló que la política del Gobierno nacional prioriza a los docentes por sobre los auxiliares. “Si no hay auxiliares vacunados y con sueldos no vamos a levantar la medida de fuerza”, advirtió.

Si bien la decisión política de arrancar las clases en la provincia es una realidad, el titular ATE, Guillermo Quiroga, advirtió hoy en comunicación con Cadena Tiempo, que él no cree que pueda arrancar en el mes de marzo el ciclo lectivo en Chubut, por lo menos no de manera normal.

“Algunas escuelas quizá funcionen porque hay trabajadores que no se unirán a las medidas de fuerza, pero en su gran mayoría eso no va a ocurrir. La adhesión de los auxiliares de la educación va a ser absoluta”.

La mirada de Quiroga es que el estado de situación del sector de auxiliares de la Educación en la provincia es crítico. “Hay un ninguneo histórico por parte del personal directivo y también de los distintos gobiernos y en este caso está traducido en que la política del Gobierno nacional prioriza a los docentes por sobre los auxiliares. Si no hay auxiliares vacunados y con sueldos que puedan cubrir las necesidades de sus propias familias no vamos a levantar la medida de fuerza”.

“Tiene que haber un 30% de aumento inmediato. Serían $10 mil”, disparó el dirigente gremial.

Destacó que entre el 80% y 90% de los auxiliares no van a arrancar las clases y que solicitan a ATE la renovación de la medida de fuerza. Es por esto que mañana volverán a notificar a la Secretaría de Trabajo que el paro de actividades continúa.

“Hoy el sueldo no alcanza. El trabajador auxiliar va al cajero y no le queda nada porque se lo comió el banco. Esto se revierte con un aumento salarial inmediato. No es descabellado. Es más posible un aumento salarial que pagar la deuda de todos los trabajadores estatales”.

Sobre la visita del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta a la provincia sostuvo que “vino a poner la cara, pero no vino a destrabar ningún conflicto”.