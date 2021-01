Las patinadoras de CAI abren el año con un show artístico

Las patinadoras de la Comisión de Actividades Infantiles, bajo la dirección de Celeste Garay, se presentarán este sábado con un show artístico que se podrá ver en vivo desde cualquier dispositivo. El espectáculo contará con la participación de Josefina Amado, una joven y talentosa cantante de Comodoro Rivadavia, y tendrá 30 artistas en escena.

Celeste Garay contó cómo surgió la función que comenzará a las 21:30. “Anualmente hacemos un cierre de año con una gala, un festival, donde participan todos los chicos y chicas de la escuela. Este año no queríamos dejar de hacerlo a pesar de la pandemia. La propuesta de poder transmitirlo vía streaming surgió por Gustavo Rasgido. Me pareció algo interesante porque los chicos tienen una propuesta en la que trabajar, ya que es un año donde no hay torneos ni nada programado en el calendario deportivo”, expresó la coordinadora y profesora del grupo de patín de CAI.

“La idea es poder brindar un espectáculo para toda la ciudad y, en este caso, para todo el mundo, ya que hay entradas compradas desde España, que son familiares de las patinadoras. Es un proyecto lindo y un desafío nuevo para trabajar. Esperamos que todos nos acompañen para cumplir el objetivo, dado que es un evento que requiere mucha inversión. Fue un año distinto, muy duro, pero por suerte hicimos foco en este espectáculo, que además sirve para largar la pretemporada abierta 2020-2021 que comienza el 18 de enero para todas las chicas de Comodoro Rivadavia, no solo para las patinadoras del club”, agregó Garay.

Las entradas tienen un valor de $600 y se pueden comprar en www.innovaticket.com.ar, la página de la plataforma encargada de transmitir en vivo el espectáculo.