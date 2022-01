Las provincias donde sigue el alerta roja por la ola de calor

Las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, el este de Salta y el noroeste de Santiago del Estero siguen esta mañana bajo alerta roja por las temperaturas extremas pronosticadas que pueden ser "muy peligrosas" para la salud y "afectar a todas las personas, incluso a las saludables", informó el Servicio Meteorológico Nacional.

"En el norte se registran valores de temperaturas altas hace 15 días. La ola de calor que afectó la zona central del país no terminó nunca. En el norte continúa y las temperaturas son de más de 40 grados", detalló a Télam la meteoróloga del SMN Cindy Fernández.

Las temperaturas máximas pronosticadas para esta jornada en esas provincias se ubican entre los 40 y 41 grados, de acuerdo al reporte meteorológico.

Zonas en alerta roja

La alerta roja abarca la totalidad de las provincias de Chaco, Formosa y Misiones y gran parte de Corrientes, a lo que se suma las localidades de Rivadavia en Salta; y Alberdi, Copo y Moreno, en el este de Santiago del Estero.

En Misiones se esperan temperaturas máximas de 40 grados para la ciudad de Posadas, que "ayer se registró un récord de 42 grados", indicó Fernández.

Para Formosa, el pronóstico indica que las temperaturas podrían llegar a los 41 grados, mientras que para Resistencia, en Chaco, las máximas estarían entre los 39 y 40 grados, según el SMN.

Sin embargo, Fernández señaló que "el jueves y viernes va a haber una disminución en las temperaturas", para estas provincias, con alrededor de 32 a 35 grados, porque "van a tener tormentas, pero para el fin de semana vuelven a aumentar".

Según la especialista, para esta región del país en general se esperan "máximas alrededor de 33 grados en esta época".

En tanto, "en Resistencia, desde el 13 de enero hasta hoy solo dos días no alcanzaron los 40 grados; en Formosa desde el 13 de enero hasta hoy todos los días alcanzaron los 40 grados, además que hubo varias noches que no bajó de los 30 grados, y en Posadas, algo similar, se mantuvieron las temperaturas entre 38 y 42 grados todos los días", detalló la meteoróloga.

En este sentido, las altas temperaturas que se registran se deben a que "no están llegando los frentes fríos tan al norte porque hay altas presiones en la zona y esto no los deja avanzar, entonces el aire caliente no se mueve de ahí y las temperaturas se mantienen elevadas, eso sumado a que es verano y la radiación solar es intensa", expresó la vocera del SMN.

Zonas en alerta naranja

Además, persiste la alerta naranja para las localidades de Bellavista, Esquina, Goya y Lavalle, en Corrientes, y General Obligado, San Javier y Vera, en Santa Fe.

Ante las altas temperaturas que continúan en el norte del país, el organismo recomendó aumentar el consumo de agua, no exponerse al sol en exceso ni de 10 a 16 y prestar atención a bebés, niñas, niños y adultos mayores.

El SMN advierte que las temperaturas esperadas para la jornada "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo".

Además, recomendó evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes; ingerir verduras y frutas; reducir la actividad física; usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros; y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Fuente: Télam